Тариф "Укрпошты" на доставку пенсий вырастет на 67%, – Минсоцполитики
Согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в интервью РБК-Украина.
По словам министра, соответствующий договор будет подписан до 31 марта.
"Сегодня доставка одной пенсии стоит в среднем 60 гривен, с повышенными тарифами будет стоить больше 100 гривен", – сказала Лазебная.
Глава Минсоцполитики отметила, что с 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 грн до 60 грн.
"Предыдущее правительство уже повысило тарифы на доставку пенсий "Укрпоште" в среднем на 45%. И здесь нам в кризисном 2020 году говорят, что надо увеличивать снова", – подчеркнула Лазебная
При этом министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.
"Сейчас просто в очередной раз "Укрпошта" поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 млн человек. Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя. Часть из этих людей я могу попросить: давайте мы вас переведем на банковскую карточку, объяснить ее преимущества. Но полтора миллиона из них - маломобильные и жители сел, где нет банков, что делать с ними? Надо договариваться, искать компромисс", – добавила Лазебная.
Будь ласка, зачекайте...