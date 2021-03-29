Тариф "Укрпошты" на доставку пенсий вырастет на 67%, – Минсоцполитики

Согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в интервью РБК-Украина.

По словам министра, соответствующий договор будет подписан до 31 марта.

"Сегодня доставка одной пенсии стоит в среднем 60 гривен, с повышенными тарифами будет стоить больше 100 гривен", – сказала Лазебная.

Глава Минсоцполитики отметила, что с 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 грн до 60 грн.

"Предыдущее правительство уже повысило тарифы на доставку пенсий "Укрпоште" в среднем на 45%. И здесь нам в кризисном 2020 году говорят, что надо увеличивать снова", – подчеркнула Лазебная

При этом министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

"Сейчас просто в очередной раз "Укрпошта" поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 млн человек. Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя. Часть из этих людей я могу попросить: давайте мы вас переведем на банковскую карточку, объяснить ее преимущества. Но полтора миллиона из них - маломобильные и жители сел, где нет банков, что делать с ними? Надо договариваться, искать компромисс", – добавила Лазебная.