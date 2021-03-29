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Власти Киева доплатят 75 миллионов за строительство дома для жертв "Элита Центра"

Власти Киева доплатят 75 миллионов за строительство дома для жертв

КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета 22 марта по результатам тендера заказало ООО "Домостроительная компания "Фундамент" завершение строительства жилья в Деснянском районе Киева стоимостью 74,5 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Новый подрядчик должен достроить дом, средства на строительство которого ранее получило ООО "СК "Азур Групп".

Так, в 2016 году "Азур Групп" выиграла тендер на строительство панельного дома на 320 квартир по ул. Милославской за 195,6 млн грн. Он будет состоять из двух корпусов по 16 и 24 этажа и социально-бытового блока с подземным паркингом. Из всей жилой площади 7%, или 1 087 кв. м должны выделить пострадавшим от деятельности "Элита центра".

В прошлом году "СК "Азур Групп" без торгов дали получила на это строительство еще 94,86 млн грн, из которых оплатили 40,2 млн грн.

Теперь новый подрядчик "ДК "Фундамент" должен достроить дом к лету 2021 года.

Стоимость договора на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 77,57 млн грн.

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Единственным конкурентом победителя тендера было киевское ООО "БГ Инвестпрестижбуд" директора Олега Салфетника, который владеет ООО "Салтбуд" с Анатолием Троцем.

Старый и новый подрядчики связаны с бывшим руководителем "Житлоинвестбуда" Вячеславом Непопом и с Михаилом Голицей, который ранее возглавлял Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА и был президентом АО "ХК "Киевгорстрой".

Учредителями "ДСК "Фундамент" с Житомирщины является директор Алексей Ведмедев из Павлограда Днепропетровской области и киевское ПАО ЗНВКИФ "Хантер". Акционером фонда является фирма "Котрина Холдинг Лтд" (34%, Кипр), а бенефициаром через нее – Павел Якубенко с Кипра. Фонд владеет ЧАО "Трускавецкурорт", где Якубенко возглавлял наблюдательный совет.

В свое время 23% "Фундамента" принадлежало Валентине Градиль – бывший бухгалтерше Непопа. Она владеет ООО "Укржитлоинвест" с Виктором Шустером из США, известным как бизнес-партнер по строительной компании "Киевбудмонтаж" Николая Негрича – зятя Голицы.

Столько же акций "Фундамента", как и у Градиль, когда-то принадлежало Анжелике Ковалевой, которая в свое время возглавляла отдел административно-кадровой работы "Житлоинвестбудв".

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Джерело:  Наші гроші


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