Украинцы смогут возвращать 1% от суммы безналичных расчетов, – законопроект

Депутаты предлагают дополнить законопроект "О платежных услугах" положением об обязательном возврате плательщикам, которые рассчитываются безналичными средствами, 1% потраченных средств.

Об этом сообщила председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк во время онлайн-брифинга НБУ и участников платежного рынка.

"Предлагаем законодательно закрепить обязательное и безусловное возвращение банком потребителю 1% от стоимости приобретенного за безналичные средства товара или потребленной услуги. Это так называемый "всеукраинский кэшбек", - сказала Василевская-Смаглюк, передает Укринформ.

По ее мнению, такой украинский опыт могут перенять и прогрессивные государства Европы. Василевская-Смаглюк убеждена, что такой подход на нынешнем этапе развития системы безналичных отношений в Украине будет мотивировать украинцев все больше рассчитываться по безналу. В свою очередь, отметила депутат, меньшее количество наличных в денежном обращении будет способствовать увеличению налогов и прозрачности экономики.

"Банки по-прежнему будут развивать свои продукты, эти услуги будут проникать во все уголки страны, ритейлеры получат большее количество безналичных расчетов", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Она также рассказала о других предложениях к проекту закона "О платежных услугах". В частности, это требование относительно обязательного обнародования банками размера комиссионных ставок. При этом предлагается законодательно закрепить максимальный размер средневзвешенной ставки комиссии интерчейндж на уровне 0,5%, а вознаграждения за эквайринг - до 2% от суммы транзакции.

"Также предлагаю принять мою правку по применению дифференцированного подхода к выполнению законодательного предписания об обязательной установке POS-терминалов, в зависимости от интернет-покрытия и доступа малого бизнеса к скоростной сети", - добавила Василевская-Смаглюк.

Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" пригоризил отключить Apple Pay и Google Pay в случае принятия законопроекта о платежных услугах (№4364) с пунктом о снижении комиссии эквайринга, а также забрать POS-терминалы у 119 тысяч предпринимателей.

"Банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этим сервисам и расходов эмитентов, а также льготный период по кредитным картам", - сказал заместитель главы правления финучреждения по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану.