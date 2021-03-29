Мощности для импорта электроэнергии из РФ и Беларуси на апрель выкупили 8 компаний

Распределенный доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации на апрель выкупили 8 компаний.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго", сечение для поставок электроэнергии из России выкупили ОНК-Групп", ООО "НЭК", ООО "Стимекс" и ООО "ЭТГ", передает отраслевое издание ExPro.

Наибольший заявленный объем на импорт из РФ у "ОНК-Групп" и "Стимекс" – 500 и 300 МВт соответственно. Распределенная пропускная способность из России составила 1080 МВт.

Сечение с Беларусью выкупили ООО "Де Трейдинг", ООО "Днепросталь-Энерго", ООО "ЭРУ Трейдинг", ООО "ЭТГ", ООО "Ле Трейдинг Украина", ООО "ОНК-Групп", ООО "НЭК".

Наибольший заявленный объем в "Де Трейдинга" – 131 МВт. Также, по 50 МВт выкупили "Ле Трейдинг Украина" и "ОНК-Групп". В целом, распределенная пропускная способность с Беларусью составляет 300 МВт.