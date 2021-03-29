Великобритания ослабила карантинные ограничения благодаря вакцинации

С понедельника, 29 марта, Великобритания вступила во вторую фазу карантинных послаблений.

Отныне жителям страны разрешается встречаться с максимально шестью людьми из других домохозяйств в парках и садах, передает Deutsche Welle.

Также с понедельника открываются бассейны и другие спортивные учреждения.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что надеется, что в этот день начнется "большое британское лето спорта". В то же время он призвал людей быть осторожными и в дальнейшем придерживаться профилактических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее, 8 марта, в Великобритании уже открыли школы. На третьем этапе смягчений 12 апреля в стране планируют разрешить работу большинства магазинов, парикмахерских и пабов, впрочем их клиенты смогут пока сидеть на улице, а не внутри помещений.

Все эти смягчения карантина происходят на фоне успешной кампании по вакцинации от коронавируса в Великобритании. Согласно официальным данным, первую дозу вакцины получили уже более 30,1 миллиона человек, а вторую – более 3,5 миллиона жителей страны. Всего в Великобритании проживает более 66 миллионов человек.