"Кернел" Веревского выплатил топ-менеджерам $11,5 миллиона бонусов
Агрохолдинг "Кернел" 22 марта выкупил у директоров компании 1,8 млн фантомных колл-опционов по фиксированной цене 24,78 польских злотых (эквивалентной $6,38 на момент заключения сделки) на общую сумму $11,48 млн.
Об этом говорится в биржевом сообщении компании на Варшавской бирже, передает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, фантомные опционы – деривативные инструменты, привязанные к цене акций "Кернел", и не имеют идентификационного кода ценной бумаги.
Компания не указала в сообщении имена и должности сотрудников, а также схему распределения опционов среди их выгодоприобретателей.
Фантомный опцион – финансовый инструмент, позволяющий мотивировать менеджмент компании наращивать ее капитализацию путем закрепления за сотрудниками условной доли в уставном капитале.
Как сообщалось, агрохолдинг "Кернел" во втором квартале 2021 года финансового года (ФГ, начался в июле-2020) получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ, а ее выручка в октябре-декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1,33 млрд.
Чистая прибыль компании в первом полугодии 2021 ФГ составила $404,02 млн, а выручка – $2,27 млрд, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 2020 ФГ.
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1991-1992 гг. - Полтавский инженерно-строительный институт.
2000 г. - окончил Оксфордский колледж.
2005 г. - окончил Национальный аграрный университет, бакалавр, специальность - Агрономия.Карьера
1993-1998 гг. - заместитель директора Полтавской областной дирекции «Хлеб Украины».
1998-1999 гг. - https://lb.ua/file/person/718_verevskiy_andrey_mihaylovich_.html заместитель генерального директора «Зерноэкспорт», г. Полтава.
1999-2000 гг. - заместитель директора по коммерческим вопросам «Трансагроинвест», г. Полтава.
2001 г. - консультант представительства фирмы «Луи Дрейфус» (Франция) в Украине, г. Киев.
2001-2002 гг. - председатель наблюдательного совета «Соняшник», г. Полтава.
2004 г. - создал компанию http://latifundist.com/kompanii/141-kernel-grupp «Кернел» . По состоянию на 2019 г., Андрей Веревский - глава совета директоров, главный акционер компании http://latifundist.com/kompanii/141-kernel-grupp «Кернел» .Политическая деятельность
2002-2006 гг. - http://file.liga.net/person/121-andrei-verevskii.html народный депутат Верховной Рады Украины 4 созыва. Член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.
2002 г. - http://ubop.info/dose/verevskii-andrei-mihailovich.html член фракции «Єдиная Украина».
2002-2003 гг. - член группы «Европейский выбор».
2003-2004 гг. - член фракции «Регионы Украины».
2004-2005 гг. - внефракционный.
2005 г. - член фракции «БЮТ».
2006-2007 гг.- народный депутат Верховной Рады Украины 5 созыва. Член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
2007-2012 гг. - народный депутат Верховной Рады Украины 6 созыва. Член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
2008 г. - советник премьер-министра Тимошенко.
2010 г. - коалиция «Стабильность и реформы», сформированная фракциями «Партии регионов», «Блока Литвина» и «Компартии» после победы на президентских выборах Виктора Януковича.
2010 г. - член фракции Партии регионов.
2012-2013 гг. - народный депутат 7 созыва от «Партии регионов».
2013 г. - с подачи комитета Верховной Рады по вопросам регламента лишен мандата в связи несовместимостью депутатских полномочий с иными видами деятельности (в частности, с бизнесом).