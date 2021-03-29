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Место для нового аэропорта на Закарпатье выберут до конца апреля

Место для нового аэропорта на Закарпатье выберут до конца апреля

До конца апреля 2021 года станет известно, где будет расположен новый международный аэропорт на Закарпатье - в поселке Среднее или в Мукачево.

Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков в Facebook.

"Закарпатте - передпроектные работы на финальной стадии. До конца апреля узнаем окончательное местоположение аэропорта", - написал Хомяков.

Такле он рассказал, что в Днепре продолжаются работы по первой очереди строительства, в частности, обустройство временных дорог и подъездных путей для доставки инертных материалов, подключение строительного городка к временным инженерных сетей, обустройство производственной базы, где будут установлены бетонные заводы и склады для инертных материалов.

В Одессе продолжаются работы по второй очереди строительства аэродрома. Также происходит процедура сертификации новой взлетно-посадочной полосы.

По аэропорту "Винница" состоялся аукцион по технадзору, на этой неделе будет определен победитель. Генподрядчик завез технику на строительную площадку. Сейчас началось сооружение временной подъездной дороги к производственной базе.

По аэропорту "Херсон" - проектно-сметная документация готова и представлена ​​для прохождения государственной экспертизы.

По аэропорту "Ривне" - заключен договор на разработку проектно документации для установки средств навигации и посадки, светло-сигнального оборудования и на ограждение.

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Джерело:  Facebook


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