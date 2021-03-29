Кипр разрешил въезд для граждан Украины с условием самоизоляции

Кипр внес Украину в список стран "красной категории", из которых будет разрешен въезд в страну при соблюдении ряда условий с 1 апреля.

Об этом свидетельствует официальное сообщение правительства Кипра, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, пассажиры, прибывающие из стран "красной категории", должны пройти лабораторный анализ методом ПЦР в течение 72 часов до вылета, а затем пройти еще один лабораторный тест по прибытии в Республику Кипр. При этом оба теста такие путешественники должны оплатить самостоятельно, они также должны оставаться в самоизоляции до получения результатов второго теста.

Кроме того, отмечается, что из стран "красной категории" въехать в Кипр могут после прохождения за свой счет лабораторного исследования только по прибытии в Кипр граждане Кипра и члены их семей (супруги-иностранцы и их несовершеннолетние дети); лица, проживающие на территории республики на законных основаниях; лица, имеющие право на въезд в Республику в соответствии с Венской конвенцией.

Подпадающие под эти категории должны оставаться в обязательной самоизоляции в течение 72 часов по прибытию и через 72 часа они должны пройти еще один тест ПЦР за свой счет. Если повторный тест отрицательный, они могут прекратить изоляцию.

Как сообщалось, ранее в представительстве Министерства туризма Кипра в Украине подтвердили, что государство откроет свои границы для всех путешественников из Украины с 1 апреля.

Тогда сообщалось, что туристам, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание без карантина. В то же время дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования.