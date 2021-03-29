"Приватбанк" пригрозил забрать терминалы у 120 тысяч предпринимателей
Государственный "Приватбанк" будет вынужден отключить Apple Pay и Google Pay в случае принятия законопроекта о платежных услугах (№4364) с пунктом о снижении комиссии эквайринга, а также забрать POS-терминалы у 119 тысяч предпринимателей.
Об этом сообщил заместитель главы правления финучреждения по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану, передает Интерфакс-Украина.
"Банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этим сервисам и расходов эмитентов, а также льготный период по кредитным картам", – сказал Разван Мунтеану.
Мунтеану добавил, что, согласно нормам, заложенным в законопроектах Верховной Рады, POS-терминалы в торговых точках с обращением меньше 33 тыс. грн в месяц станут убыточными для банков.
Согласно подсчетам банка, таким образом 119 тыс. предпринимателей не смогут принимать карты, так как "Приватбанк" будет вынужден забрать их POS-терминалы как убыточные.
Также указывается, что в случае принятия указанного законопроекта, ежегодные налоги выплачиваемые "Приватбанком" сократятся на 1 млрд грн, а дивиденды - на 3,3 млрд грн.
Ранее Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов "Приватбанк" занимал 1 место (568,24 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
Будь ласка, зачекайте...
Я б каще купив собі власний термінал, та обслуговувався в тому банку де зручно.
Це, насправді, взагалі банку нічого не коштує.
Как же, ****, эти, в буржуинских странах выживают с такой 0.5% маржой?😟 А?
И не жалуются, не сявкают, что "бесплатно" работают!😠
25 млрд гривень - такую прибыль озвучил Приват за 2020 год? И доля маржи за эквайринг здесь - далеко не главная)), не морочьте голову. Станет Приват приватным - пусть объявляет новые "хотелки". Но сегодня он уже имеет большую конкуренцию со стороны других банков, которые не посчитают, что маржа 0,5% за трансакцию - это мало, ибо, опять же - % за трансакции - далеко не главная статья дохода любого банка..
А по-поводу "подорвало", как вы выражаетесь - так эти сказки, о том что кто-то заберет терминалы - вызывает только смех. И сожаление, о глупости и жадности... Или забыли, или не знают, что "Жадность порождает бедность"(с)
https://censor.net/ru/news/3252139/tsena_obslujivaniya_kart_v_ukraine_samaya_vysokaya_v_evrope_i_postoyanno_rastet_ekspert
Поки що РЕЗУЛЬТАТИ роботи після націоналізації
1. КОШМАРЮВАННЯ підприємців - вимагання поза законом, з використанням недійсних постанов НБУ - податкових декларацій. В анкетах "онлайн" плювали на постанову НБУ №65. Їм вона не потрібна. В 3700 кажуть йдіть в банк, в банку дзвоніть на 3700. Для кого збирають цю інформацію невідомо.
2. Заміна всім підприємцям рахунків. Дуже "зручно".
3. Лотерея з працюючими банкоматами. 50/50. Інколи 20/80 (20% працює)
4. ТУПЕ безакцептне списання коштів БЕЗ згоди, підтвердження власника карти. "Ви шось там клацнули в інтрнеті". Це куди і як?
5. Пеіродичний обзвон-спам з "проповіддю".
І за це все потрібно ще й платити - за рахунок, за "страхування", за більшу комісію ніж в інишх банках.
2% від валового обороту це дуже багато.
пришло сообщения для изменения кредитного лимита положите деньги на депозит
Афигеть, мои деньги будут давать мне под офигенный процент со всеми штрафом и пеней
Там, в цій країні з високим рівнем бандитизму, розраховуються через телефони! На базарах, в невеликих крамничках, скрізь! Готівка практична відсутня!
А суть цього явища в тому що гроші не вкраде ніхто, навіть поцупивши телефон, не потрібно возитись з дріб'язком(як в терміналі). Європейські фінансисти це явище оцінили так - вони випередили Європу й Америку!