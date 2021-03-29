"Приватбанк" пригрозил забрать терминалы у 120 тысяч предпринимателей

Государственный "Приватбанк" будет вынужден отключить Apple Pay и Google Pay в случае принятия законопроекта о платежных услугах (№4364) с пунктом о снижении комиссии эквайринга, а также забрать POS-терминалы у 119 тысяч предпринимателей.

Об этом сообщил заместитель главы правления финучреждения по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану, передает Интерфакс-Украина.

"Банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этим сервисам и расходов эмитентов, а также льготный период по кредитным картам", – сказал Разван Мунтеану.

Мунтеану добавил, что, согласно нормам, заложенным в законопроектах Верховной Рады, POS-терминалы в торговых точках с обращением меньше 33 тыс. грн в месяц станут убыточными для банков.

Согласно подсчетам банка, таким образом 119 тыс. предпринимателей не смогут принимать карты, так как "Приватбанк" будет вынужден забрать их POS-терминалы как убыточные.

Также указывается, что в случае принятия указанного законопроекта, ежегодные налоги выплачиваемые "Приватбанком" сократятся на 1 млрд грн, а дивиденды - на 3,3 млрд грн.

Ранее Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов "Приватбанк" занимал 1 место (568,24 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.