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термінал (169) Приватбанк (1769) платежі (297)

"Приватбанк" пригрозил забрать терминалы у 120 тысяч предпринимателей

Государственный "Приватбанк" будет вынужден отключить Apple Pay и Google Pay в случае принятия законопроекта о платежных услугах (№4364) с пунктом о снижении комиссии эквайринга, а также забрать POS-терминалы у 119 тысяч предпринимателей.

Об этом сообщил заместитель главы правления финучреждения по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану, передает Интерфакс-Украина.

"Банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этим сервисам и расходов эмитентов, а также льготный период по кредитным картам", – сказал Разван Мунтеану.

Мунтеану добавил, что, согласно нормам, заложенным в законопроектах Верховной Рады, POS-терминалы в торговых точках с обращением меньше 33 тыс. грн в месяц станут убыточными для банков.

Согласно подсчетам банка, таким образом 119 тыс. предпринимателей не смогут принимать карты, так как "Приватбанк" будет вынужден забрать их POS-терминалы как убыточные.

Также указывается, что в случае принятия указанного законопроекта, ежегодные налоги выплачиваемые "Приватбанком" сократятся на 1 млрд грн, а дивиденды - на 3,3 млрд грн.

Ранее Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов "Приватбанк" занимал 1 место (568,24 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+20
Так пускай забирают и все 119 тыс засунут себе в сраку. Напугали ежа голой жопой. У меня 2 терминала Привата. 100грн/мес. обслуживание счета, 400 - за терминали и по 2% с каждого платежа. Как смотрю, сколько они отгребают моих денег в сумме каждый месяц, офигиваю. Бедняжки. В Европе процент в 10 раз меньше и банки вполне себе получают прибыль, а эти заскулили скоты.
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29.03.2021 21:38
+11
А зeлyпонів це цікавить чи їм сечею оченята заліпило?
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29.03.2021 19:33
+7
Так если вам не выгодно, зачем пользуетесь?)) Никто ваши деньги не отгребает))) Не имея терминала, вы бы этих денег и не увидели))) Так кто скот?)
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29.03.2021 23:26
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Мабуть порохоботіів такі новини не цікавлять. Про Зе нічого не пишуть - лайном поливати нікого.
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29.03.2021 19:25 Відповісти
Так єто ж зебили идиотский закон приняли, будешь ходить с бумагой и хвалить зебилоида.
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29.03.2021 23:19 Відповісти
А зeлyпонів це цікавить чи їм сечею оченята заліпило?
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29.03.2021 19:33 Відповісти
тут не медичний форум, вам не сюди
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29.03.2021 21:52 Відповісти
зажратый банк ...
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29.03.2021 19:39 Відповісти
Шантаж . . .
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29.03.2021 20:08 Відповісти
Просто всі перейдуть у Монобанк , самий технологічніший банк в країні . Нуль проблем , зате дуже багато зручностей .
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29.03.2021 20:51 Відповісти
Монобанк-это стол, стул, сервер и программа для него. Все! Больше ничего нет. Вся операционная деятельность осуществляется через банк Тигипка. До даже банк Тигипки- мелюзга в масштабах Украины. Так шо твоему заказчику-малому Дубилету не обломицца.
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29.03.2021 23:55 Відповісти
Резервная система США тоже несколько столов , стульев , сервер
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30.03.2021 10:46 Відповісти
ФРС-не занимается обслуживанием корпоративных клиентов и физических лиц, банкоматами и платежными терминалами. Для этого в США, как и в любой стране, есть масса комммерческих банков. ФРС-центр эмиссии и монетарной политики.
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30.03.2021 11:22 Відповісти
Так пускай забирают и все 119 тыс засунут себе в сраку. Напугали ежа голой жопой. У меня 2 терминала Привата. 100грн/мес. обслуживание счета, 400 - за терминали и по 2% с каждого платежа. Как смотрю, сколько они отгребают моих денег в сумме каждый месяц, офигиваю. Бедняжки. В Европе процент в 10 раз меньше и банки вполне себе получают прибыль, а эти заскулили скоты.
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29.03.2021 21:38 Відповісти
Так если вам не выгодно, зачем пользуетесь?)) Никто ваши деньги не отгребает))) Не имея терминала, вы бы этих денег и не увидели))) Так кто скот?)
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29.03.2021 23:26 Відповісти
Бо альтернативи не пропонують.
Я б каще купив собі власний термінал, та обслуговувався в тому банку де зручно.
Це, насправді, взагалі банку нічого не коштує.
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30.03.2021 00:46 Відповісти
Ну так и обратитесь в тот банк, где вам удобней, раз ему это ничего не стоит))) Или стоит, и не каждый банк это может себе позволить?)
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30.03.2021 05:33 Відповісти
Страна зебильних жлобов.
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30.03.2021 00:56 Відповісти
типа порошеботы могут себе позволить платить банкам высокие проценты за обслуживание, большие зарплаты у пети?
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30.03.2021 10:14 Відповісти
Зебильние проститутки только воровать и пистеть могут.
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30.03.2021 13:10 Відповісти
Проститутки как раз защищают схемы по сбиванию с людей денег монополистами, вам за это платят)
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30.03.2021 13:31 Відповісти
Арестович, ти? Зебил - борец с монополиями и корупцией! Я не могу. Шо за препарати у вас там видают? Я на шоколадках так не могу.
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30.03.2021 20:10 Відповісти
Создай что-то соевый идолопклонник, потом поговорим кто жлоб)
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30.03.2021 10:14 Відповісти
Зебили, что-то создали??? Они на ремонте двери 2 млн украли. Шоумени только лохов разводить мастера.
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30.03.2021 13:07 Відповісти
)) Первая стоматология у меня работала без терминала более 8-ми лет. И только несколько дней назад его установил. И вы не поверите - деньги видел) Во втором филиале терминал стоит 2 года. И думаете они мне нужны???? Они мне нахер не нужны! Терминалы ставятся исключительно для удобства клиента.
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30.03.2021 10:13 Відповісти
И зачем же вы его установили, если уже 2 года наблюдали как ваши деньги гребут?))) Сами себе противоречите)))
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30.03.2021 12:51 Відповісти
Закон требует что бы был терминал с банка
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30.03.2021 10:48 Відповісти
Ну так обратитесь в другой банк)))
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30.03.2021 12:53 Відповісти
Т,е тебе "вдувают", а ты тужишся, но принимаешь? Так хто ж тебе дохтур- походи по базару, может кто будет с тобою нежнее и не будешь муть разную писать.
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29.03.2021 23:57 Відповісти
А чего это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк так раздухарился? Сунут в зубы Закон - и исполняй!
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29.03.2021 21:51 Відповісти
Так и вам всунут закон и будете бесплатно работать) Или не будете?)))
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30.03.2021 05:35 Відповісти
Банк будет работать "бесплатно"? Оху*ть!😁
Как же, ****, эти, в буржуинских странах выживают с такой 0.5% маржой?😟 А?
И не жалуются, не сявкают, что "бесплатно" работают!😠
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30.03.2021 08:57 Відповісти
Вы зря распинаетесь. Это секта второго пришествия гецьмана. У них связь логических цепочек нарушена от рождения. Слава Богу таких упоротых 4%. Соевый свинтус за бюджетные (наши) деньги отжал самый крутой и современный банк, который теперь типо "государственный" аля сральня Ощад и при этом еще выеживается с кем он будет работать, а с кем нет. И у этих ущербных никакого диссонанса в голове не возникает) Типо норм, так и должно быть.
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30.03.2021 10:19 Відповісти
Там американцы говорят, что ваши деньги на вторую клинику они нашли в своей стране))) Беня их там спрятал))) Так что зря этот "успешный", на тот момент, банк спасали))) Нужно было оставить все как было)
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30.03.2021 12:48 Відповісти
Так будете работать за маржу в 0,5%?) Кстати, можете спросить у "стоматолога" ниже, как ему работать за 0,5%?))) Или он меньше чем за 50% не работает?)))
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30.03.2021 11:06 Відповісти
Ага, еще сравните Приват со сборщиками макулатуры!
25 млрд гривень - такую прибыль озвучил Приват за 2020 год? И доля маржи за эквайринг здесь - далеко не главная)), не морочьте голову. Станет Приват приватным - пусть объявляет новые "хотелки". Но сегодня он уже имеет большую конкуренцию со стороны других банков, которые не посчитают, что маржа 0,5% за трансакцию - это мало, ибо, опять же - % за трансакции - далеко не главная статья дохода любого банка..
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30.03.2021 11:27 Відповісти
Ну если другие банки предлагают эту же услугу, чего вас так подорвало?) Обратитесь к ним))) Вернее, они вас уже давно должны были найти и предложить свои услуги))) Предложили?)
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30.03.2021 12:40 Відповісти
Ха! Таки да! Предлагают, но пока не совсем то, что нужно. Ждём Закона или любого другого нормативного акта с вменяемыми тарифами.
А по-поводу "подорвало", как вы выражаетесь - так эти сказки, о том что кто-то заберет терминалы - вызывает только смех. И сожаление, о глупости и жадности... Или забыли, или не знают, что "Жадность порождает бедность"(с)
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30.03.2021 20:16 Відповісти
Так не очень тогда удивляйтесь, что и на ваши услуги кто то установит норматив) Уже проходили такое))) С голыми жопами 70 лет ходили...
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31.03.2021 00:58 Відповісти
Не строй из себя дурочка, если ты конечно им не являешься на самом деле. Какой идиот будет предлагать меньший процент за свои услуги, когда он у всех одинаковый?
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30.03.2021 20:51 Відповісти
Это называется КОНКУРЕНЦИЯ) Если вы еще с этим не столкнулись, у вас еще все впереди) А хотите законом устанавливать маржу, будьте готовы что и вам прилетит)))
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31.03.2021 00:55 Відповісти
Так у стоматолога в день 10-15 человек и куча расходников не дешёвых,а в банке миллионы в день и расходы на обслуживание мin
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30.03.2021 12:43 Відповісти
Вы ничего не попутали?))) А если у него будет по одному клиенту, то маржа будет 1000%?))) Железная логика))) Пусть делает маржу 0,5% и у него будет миллион клиентов)))
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30.03.2021 12:58 Відповісти
Хватит дурковать, когда ПО будет автоматически зубы вставлять удаленно, тогда и подешевеет смотатология. И кстати сумма обычно у стоматологов фиксированная, а не процент от зарплаты или состояния пациента
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30.03.2021 13:37 Відповісти
Я разве против расценок стоматологов?) Я всего лишь о двойных стандартах) Если я работаю, то мой труд бесценен, а если кто то другой, то он должен даром все делать)))
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30.03.2021 16:37 Відповісти
В смысле труд программистов которые написали ПО, получили деньги и не факт что вы им платите хоть минимальные деньги за поддержку в дальнейшем? Им бы хватило и 0,01%.
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30.03.2021 16:54 Відповісти
А в банках одни программисты работают?) Вы спец в банковской сфере, что знаете какого процента бы хватило?)
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31.03.2021 01:10 Відповісти
Специально обученные люди каждую карточную операцию записывают в главбухи 1000страничные? А потом таскают их в другие банки и магазины на своем горбу? Работают в банке многие, но к переводам автоматизированным отношение имеет мало кто.
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31.03.2021 08:02 Відповісти
А миллиарды дивидендов это совсем прям бесплатно,поплачьте в платочек,бедняжки.На пустом месте обдирают на миллиарды,а как в Европе на 0,5 работают и кредиты минусовые выдают
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30.03.2021 12:29 Відповісти
Да бесплатно там деньги раздают, не мелочитесь)))
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30.03.2021 12:37 Відповісти
Цена обслуживания карт в Украине самая высокая в Европе и постоянно растет

https://censor.net/ru/news/3252139/tsena_obslujivaniya_kart_v_ukraine_samaya_vysokaya_v_evrope_i_postoyanno_rastet_ekspert
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29.03.2021 23:19 Відповісти
Явно по заказу Игрь Валерича зеленые "академики" побежали тариф на эквайринг регулировать. А че на колбасу и помидоры слабо цены "урегулировать"? Большевизм ничему не научил. Сделайте наконец вчителям по 4000 евро, как обещал вождь и регулировать ничего не надо...
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30.03.2021 00:01 Відповісти
на ковбасу і помідори це тЮлькіна тема, за що своїми загребущими рученятами не бралось все або дорожчало або руйнувалось
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30.03.2021 07:51 Відповісти
Украинские "банки"- это мошеннические и криминальные организации по выбиванию денег из наивных и доверчивых граждан.
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30.03.2021 06:00 Відповісти
І потрібно максимально уникати взаємовідносин з ними
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30.03.2021 08:31 Відповісти
Дуже цікаво ЯК "таланти" з приветбанку прокоментують роботу аналогічних банків за кордоном?
Поки що РЕЗУЛЬТАТИ роботи після націоналізації
1. КОШМАРЮВАННЯ підприємців - вимагання поза законом, з використанням недійсних постанов НБУ - податкових декларацій. В анкетах "онлайн" плювали на постанову НБУ №65. Їм вона не потрібна. В 3700 кажуть йдіть в банк, в банку дзвоніть на 3700. Для кого збирають цю інформацію невідомо.
2. Заміна всім підприємцям рахунків. Дуже "зручно".
3. Лотерея з працюючими банкоматами. 50/50. Інколи 20/80 (20% працює)
4. ТУПЕ безакцептне списання коштів БЕЗ згоди, підтвердження власника карти. "Ви шось там клацнули в інтрнеті". Це куди і як?
5. Пеіродичний обзвон-спам з "проповіддю".
І за це все потрібно ще й платити - за рахунок, за "страхування", за більшу комісію ніж в інишх банках.
2% від валового обороту це дуже багато.
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30.03.2021 07:40 Відповісти
Это начало конца. Когда успешно развивающуюся коммерческую организацию отжимают у хозяев и ставят гос управленца, бесславный конец этой конторе гарантирован. Ибо нет управленца хуже на планете, чем гос-во
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30.03.2021 10:25 Відповісти
Карточка для выплат закончился срок действия, выдали Универсальную, установили кредитный лимит " 0 ",
пришло сообщения для изменения кредитного лимита положите деньги на депозит
Афигеть, мои деньги будут давать мне под офигенный процент со всеми штрафом и пеней
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30.03.2021 10:56 Відповісти
Ольга Василевская-Смаглюк переживає за бувший банк Бені, раптом прийдеться повернути, щоб не відповідати за збитки)
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30.03.2021 08:31 Відповісти
А ще цей банк насильно впарює кредитну картку. Внагрузку до зарплатної. І відмовитися не дозволяють. Звичайнісінькі бариги, які тільки і думають, як наї...ти населення
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30.03.2021 08:34 Відповісти
Речь об универсальной? Установите в приложении кредитный лимит 0.
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30.03.2021 11:44 Відповісти
Я б взагалі не хотів мать з нею справу))
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30.03.2021 19:57 Відповісти
Якось в одній передачкі про Африку показували як там на ринках і між собою розраховуються люди. В Європі від цього були в ауті!
Там, в цій країні з високим рівнем бандитизму, розраховуються через телефони! На базарах, в невеликих крамничках, скрізь! Готівка практична відсутня!
А суть цього явища в тому що гроші не вкраде ніхто, навіть поцупивши телефон, не потрібно возитись з дріб'язком(як в терміналі). Європейські фінансисти це явище оцінили так - вони випередили Європу й Америку!"Приватбанк" пригрозил забрать терминалы у 120 тысяч предпринимателей - Цензор.НЕТ 163
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30.03.2021 11:16 Відповісти
Угу, только одно надо дабавить, все они расчитываються криптовалютой... никто не использует национальные фантики
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30.03.2021 12:05 Відповісти
Верно, из за высокой инфляции, но вроде в долларах США все таки.
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30.03.2021 13:40 Відповісти
Лебедь,рак и щука в государстве - РРО для предпринимателей это по европейски, но гос.банк заберет терминалы бо ему не выгодно работать по ставке как в Европе, одним словом - зажрались.
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30.03.2021 11:59 Відповісти
Зебильний социализм для лохов никчему хорошему не приведет. Отсутствие рынка и жажда халявы повлечет разрушение экономики.
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30.03.2021 13:17 Відповісти
Ох,как вы правы !
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30.03.2021 20:15 Відповісти

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