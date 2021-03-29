Производитель лифтов Otis увеличил чистую прибыль в 2 раза

ЧАО "Отис", по предварительным данным, завершило 2020 год с чистой прибылью 45,24 млн грн, что почти вдвое больше, чем за 2019 год (24,53 млн грн).

Это следует из повестки дня предстоящего 27 апреля собрания акционеров, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, нераспределенная прибыль по итогам года возросла на 13,5% – до 186,89 млн грн.

Кроме того, сообщается, что к 31 декабря 2020 года активы компании увеличились на 17,5% – до 642,34 млн грн, денежные средства и их эквивалент – на 67%, до 190 млн грн, собственный капитал – на 4%, до 380,16 млн грн, тогда как суммарная дебиторская задолженность сократилась на 12,5% – до 30,03 млн грн.

За прошедший год "Отис" нарастил текущие обязательства почти в 1,5 раза – до 244,49 млн грн, а долгосрочные сократил на 8,3% – до 17,7 млн грн.

Согласно проекту решения собрания акционеров, чистую прибыль за 2020 год предлагается оставить нераспределенной. Предварительно предлагается дать согласие на поставку в течение года лифтового оборудования и запасных частей общей стоимостью 2,26 млрд грн.

"Отис" работает на украинском рынке с 1992 года, по его информации, является одним из крупнейших операторов украинского рынка лифтовых услуг (проектирование, поставка лифтового оборудования, подвижных дорожек, монтирование и технологическое сопровождение).

В конце 2017 года стало известно, что компания OTIS откажется от производства лифтов в Украине и намерена сосредоточиться на их сборке, монтаже, модернизации, ремонте и техническом обслуживании.

Компания входит в состав американской Otis Elevator - ведущего мирового производителя лифтов, эскалаторов, других вертикальных и горизонтальных транспортных систем. Является дочерней компанией корпорации United Technologies (UTC).

Как сообщалось, "Отис" в Украине в 2016 году прекратил производство лифтов и дверей к ним, сосредоточившись на сборке, модернизации, ремонте и техобслуживании.