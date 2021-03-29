В составе трети получающих соцпомощь семей есть трудоспособные безработные, – Минсоцполитики

В составе трети украинских семей, которые получают социальную помощь от государства, есть трудоспособные, но официально неработающие люди.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в интервью РБК-Украина.

"Постоянно анализируя программу помощи малообеспеченным, я вижу там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в "теневом" секторе и при этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество", – сказала Лазебная.

По словам министра, нужно стимулировать трудоспособных людей к легальному трудоустройству.

"Я считаю, что нужно давать удочку, а не рыбу, стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение. Когда я смотрю данные по зарегистрированной безработице, то вижу, что нам нужно восстанавливать активные программы занятости и способствовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда", –отметила глава Минсоцполитики.

При этом Лазебная заверила, что значительного роста количества безработных в 2020 году не произошло.

"Могу вам привести данные по Пенсионному фонду. Мы же видим, сколько людей пришли на рынок труда и сколько выбыли. В 2020 году у нас принято на работу 3,9 миллиона, а прекращены трудовые отношения с 4,06 млн. То есть трудоустроено на 101,5 тыс. меньше уволенных. Это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости", – добавила министр.