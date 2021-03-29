Строительство Киевской обходной дороги начнется летом, – "Укравтодор". ИНФОГРАФИКА

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует летом начать строить первую очередь Киевской обходной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" на странице в Facebook.

Отмечается, что проект планируют реализовать в течение 4 лет.

Проект строительства Киевской обходной дороги является частью Большой кольцевой автодороги, предусматривающий сооружение так называемого "полукольца" общей протяженностью около 150 км. Он поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева

КОД соединит автомобильные дороги М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и Н-01 Киев – Знаменка. Далее объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь и М-03 Киев – Харьков и обход Броваров.

"Укравтодор" начал работу по разработке проектной документации пяти участков в августе 2020 года. Первые два участка уже проектируются, в марте был объявлен тендер проектирование еще двух участков. Тендер на проектирование пятого участка объявят в ближайшее время.

"Уже летом 2021 года будем иметь проекты первых участков и сможем начать строительство первой очереди КОД. Таким образом, за 4 года имеем возможность завершить КОД полностью и разгрузить столицу от транспорта, а для транзитного транспорта создадим комфортные условия проезда нашей страной", – отметили в пресс-службе.