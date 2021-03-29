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Зеленский поручил разработать систему "паспортов вакцинации"

Зеленский поручил разработать систему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в Украине системы "паспортов вакцинации" по примеру стран Евросоюза, США и Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни. 

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем – то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", – отметил Зеленский.

При этом президент добавил, что для сдерживания распространения коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 70% взрослого населения.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минздрав и Минцифры следят за качеством данных в реестре вакцинированных, "что позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо".

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Джерело:  Офис президента


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