Для немецких боевых подлодок закупили российские системы навигации, – СМИ

Подводные лодки немецких ВМС оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией.

Как пишет издание Bild am Sonntag, шифрование данных этих систем не соответствует военному стандарту, который должен быть особенно безопасным, передает Укринформ.

Устанавливать навигационные системы российской компании Transas на корабли ВМС Германии начали в 2005 году, во времена канцлерства Герхарда Шредера. После ухода в отставку он получил высокооплачиваемую работу в российских госкомпаниях.

Но и позже правительство ФРГ предпочитало Transas и установило навигационное устройство для определения местоположения, скорости и маршрута Navi Sailor 4100 на самых современных немецких подводных лодках U 35 (эксплуатируется с 2015 года) и U 36 (стоят на вооружение Бундесвера с 2016 года).

Как уточняет немецкое СМИ, компания Transas была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах, в частности, она оснащает российский флот боевыми симуляторами и получила награду от главы российского Генерального штаба генерала Николая Макарова.

В 2018 году компанию приобрела финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось в руках россиян. Бывшие инженеры Transas сейчас разрабатывают боевые беспилотники для российских военных.

Летом 2020 года немецкая контрразведка предупредила, что морские навигационные системы откроют "векторы нападения для шпионажа и саботажа со стороны иностранных государств". Так, в случае кибератаки навигационные данные могут прослушиваться и стать объектом манипулирования, "в худшем случае, вплоть до полной потери функциональности" корабля.

На вопрос о гарантиях того, что устройства Transas не представляют угрозы для немецких подводных лодок, в Министерстве обороны ФРГ ответили лишь, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения IТ/кибер и криптозащиты".