Госгеонедр аннулировала лицензии на добычу газа для 19 компаний после указа Зеленского

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала спецразрешения на пользование украинскими недрами 19 компаниям, против которых ввел санкции СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом аннулированы спецразрешения компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Гео вертикаль", "Гео таргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надра вест груп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Эко газ альянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профи нафт", "Бэст геотек".

"Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", – прокомментировал глава Госгеонедр Роман Опимах.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

Перечисленные компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.