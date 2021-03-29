Компания вывела в тень 5 миллионов на строительстве детдома и парка отдыха на Луганщине, – СБУ

В Луганской области Служба безопасности разоблачила менеджмент коммерческой строительной структуры на присвоении 5 млн грн бюджетных средств.

Средства предназначались на строительство детского дома и реконструкцию парка отдыха, сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники установили, что из областного бюджета Луганской области были выделены средства на строительство в Белолуцке детского дома семейного типа и реконструкцию в Рубежном парка отдыха. Тендер на проведение работ выиграла строительная компания, зарегистрированная в Киеве.

При этом, менеджмент предприятия систематически завышал стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза. Организаторы выводили деньги в тень из-за ряда фиктивных коммерческих структур.

Проверка СБУ показала, что во время выполнения только части запланированных работ коммерсанты присвоили почти 5 млн грн бюджетных средств. Дальнейшее финансирование объектов было заблокировано.

Правоохранители провели ряд обысков в помещениях и в офисных помещениях фигурантов в Киеве, Северодонецке и Рубежном. Было изъято более 2,2 млн грн, финансовая документация и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время четырем руководителям и должностным лицам строительного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины.