БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
715 відвідувачів онлайн
Новини
6 868 25
Київстар (268) прибуток (1789)

Прибыль "Киевстара" превысила 10 миллиардов

Прибыль

Оператор мобильной связи "Киевстар" в 2020 году получил чистой прибыли 10,3 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше, чем годом ранее.

Об этом сообщается в объявлении о проведении оператором 29 апреля годового собрания акционеров.

Отмечается, что нераспределенная прибыль компании в 2020 году составила 10,3 млрд грн против 12,7 млрд млн грн в прошлом году. 

При этом долгосрочные обязательства оператора мобильной связи выросли до 7 млрд грн (2,5 млрд грн в 2019 году), а текущие – до 8,5 млрд грн (8,2 млрд грн в 2019 году).

Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась на 22,2 млн грн – до 826 млн грн.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) также владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и ряде других стран.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.

Автор: 

Джерело:  Киевстар


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
наворовали подлюки, хуже и наглее мобильного оператора чем этот кацапСтар, нет в стране
показати весь коментар
29.03.2021 15:11
+4
погоджуюсь, звалив з кацапстара рік тому, плачу вдвічі менше
показати весь коментар
29.03.2021 15:26
+4
В это тяжелое красно убогое время снять трусы и бегать от счастья , кричать
Киевстар заработал прибыль 10 миллиардов , ******** , можно было и не писать...
показати весь коментар
29.03.2021 17:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вся наша связь под колпаком русских)))
показати весь коментар
29.03.2021 14:43 Відповісти
Прибутки зменшились в 2,5 рази з 2013 року, ось результат роботи російських менеджерів ідіотів!
показати весь коментар
29.03.2021 20:34 Відповісти
наворовали подлюки, хуже и наглее мобильного оператора чем этот кацапСтар, нет в стране
показати весь коментар
29.03.2021 15:11 Відповісти
+1
За наш счет они себе прибыль увеличивают.
Зажрались.
Идут нах - переношу номер на лайф.
показати весь коментар
29.03.2021 18:34 Відповісти
А Лайф за чей счет прибыль увеличивают?
показати весь коментар
30.03.2021 08:46 Відповісти
бизнес тариф лайф за 40 грн. 100 хв, 4 гіга,. Ще є лайкамобайл. За 30 грн все те саме
показати весь коментар
30.03.2021 15:28 Відповісти
погоджуюсь, звалив з кацапстара рік тому, плачу вдвічі менше
показати весь коментар
29.03.2021 15:26 Відповісти
Якщо не секрет куди?
показати весь коментар
29.03.2021 16:04 Відповісти
Рабсийский мтс стоит те же деньги, - значит на лайф.
показати весь коментар
29.03.2021 18:35 Відповісти
Lifecell на 40% належить Veon
показати весь коментар
29.03.2021 23:52 Відповісти
нет у нас Рабсийский мтс есть Британский Vodafone
показати весь коментар
30.03.2021 09:17 Відповісти
от Водафона там только название, к сожалению.
А принадлежит он Neqsol Holding (Азербайджан)
показати весь коментар
30.03.2021 10:30 Відповісти
но всеж не роисся и єто радует
показати весь коментар
30.03.2021 23:05 Відповісти
Оператор мобильной связи "Киевстар" в 2020 году получил чистой прибыли 10,3 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше, чем годом ранее. Источник: https://biz.censor.net/n3256200

КОЛИСЬ БУВ КРАЩИЙ МОБІЛЬНИЙ ОПЕРАТОР УКРАЇНИ, ДОКИ ЙОГО

НЕ ПРОДАЛИ КАЦАПАМ.

На цьому все - далі можна не продовжувати
показати весь коментар
29.03.2021 16:16 Відповісти
В это тяжелое красно убогое время снять трусы и бегать от счастья , кричать
Киевстар заработал прибыль 10 миллиардов , ******** , можно было и не писать...
показати весь коментар
29.03.2021 17:36 Відповісти
"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций....
Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк)
Вы ничего не перепутали? деньги, заработанные в Украине, прямиком выводятся в офшоры раисского олигарха.
показати весь коментар
29.03.2021 19:24 Відповісти
" Оператор мобильной связи "Киевстар" в 2020 году получил чистой прибыли 10,3 млрд грн. ... Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров...". ДАНИЛОВ, підрахуй !!!
показати весь коментар
29.03.2021 20:08 Відповісти
Насчет интернат вообще оборзели,180грн в мес!
показати весь коментар
29.03.2021 20:35 Відповісти
самий жлобський оператор
показати весь коментар
29.03.2021 20:44 Відповісти
Киевстар побрил лохов
показати весь коментар
29.03.2021 22:24 Відповісти
ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !)
показати весь коментар
30.03.2021 06:40 Відповісти
Киевс...л
Спасибо милые:
1. За мозгоклюйство "За ваш рахунок".
2. За 13 месяцев в году
3. За безлим (аферисты манипулируют с термином безлимит
4. За спам всяких контор-лохотронов (а КС "ничева ни можит сделать")
5. За спам от контрактных абонентов (мы низнаим с какога нумера выслали СМС)
6. За роуминг
7. За невозможность в СЕРВИСНЫХ центрах КС заменить пластик симкарты. ТОКО в некоторых. ИХ аж 2 на всю область.
показати весь коментар
30.03.2021 07:57 Відповісти
КС - жлоби.
показати весь коментар
30.03.2021 08:56 Відповісти
КС, давайте, не останавливайтесь! Можно ведь взымать "абонплату" не за месяц, а за 4 недели, и за 3 недели. Тут еще столько возможностей накосить бабосов!
показати весь коментар
30.03.2021 10:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 