Прибыль "Киевстара" превысила 10 миллиардов
Оператор мобильной связи "Киевстар" в 2020 году получил чистой прибыли 10,3 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше, чем годом ранее.
Об этом сообщается в объявлении о проведении оператором 29 апреля годового собрания акционеров.
Отмечается, что нераспределенная прибыль компании в 2020 году составила 10,3 млрд грн против 12,7 млрд млн грн в прошлом году.
При этом долгосрочные обязательства оператора мобильной связи выросли до 7 млрд грн (2,5 млрд грн в 2019 году), а текущие – до 8,5 млрд грн (8,2 млрд грн в 2019 году).
Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась на 22,2 млн грн – до 826 млн грн.
"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.
Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) также владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и ряде других стран.
Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.
Будь ласка, зачекайте...
За наш счет они себе прибыль увеличивают.
Зажрались.
Идут нах - переношу номер на лайф.
А принадлежит он Neqsol Holding (Азербайджан)
КОЛИСЬ БУВ КРАЩИЙ МОБІЛЬНИЙ ОПЕРАТОР УКРАЇНИ, ДОКИ ЙОГО
НЕ ПРОДАЛИ КАЦАПАМ.
На цьому все - далі можна не продовжувати
Киевстар заработал прибыль 10 миллиардов , ******** , можно было и не писать...
Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк)
Вы ничего не перепутали? деньги, заработанные в Украине, прямиком выводятся в офшоры раисского олигарха.
Спасибо милые:
1. За мозгоклюйство "За ваш рахунок".
2. За 13 месяцев в году
3. За безлим (аферисты манипулируют с термином безлимит
4. За спам всяких контор-лохотронов (а КС "ничева ни можит сделать")
5. За спам от контрактных абонентов (мы низнаим с какога нумера выслали СМС)
6. За роуминг
7. За невозможность в СЕРВИСНЫХ центрах КС заменить пластик симкарты. ТОКО в некоторых. ИХ аж 2 на всю область.