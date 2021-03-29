Минрегион анонсировал проверки всех автозаправочных станций

Межведомственные рабочие группы проведут проверки всех АЗС в регионах.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил во время встречи с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и представителями сетей АЗС, передает пресс-служба Минрегиона.

"В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", – сказал министр.

В свою очередь представители Ассоциации отметили, что в каждой из областей сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена ​​на прекращение нелегального оборота горючего.

"Наши стратегические задачи –закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо", – добавил министр.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочие группы на уровне каждой области по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций (АЗС).

Напомним, в декабре 2019 года на то время премьер-министр Алексей Гончарук уже поручал Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и контролирующими органами решить проблему нелегальных АЗС до 9 января 2020 года. Поручение было дано после встречи нефтетрейдеров с президентом Владимиром Зеленским.

10 января 2020 года Гончарук сообщал, что правоохранительные органы прекратили деятельность 620 нелегальных АЗС, из которых 243 станции были демонтированы.