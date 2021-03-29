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Глава Налоговой службы предложил повысить налоги на пассивные доходы физлиц

Глава Налоговой службы предложил повысить налоги на пассивные доходы физлиц

Государственная налоговая служба (ГНСУ) предлагает повысить налогообложение инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц.

Об этом глава Налоговой службы Алексей Любченко рассказал в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

По его мнению, львиная доля доходов самых богатых домохозяйств обеспечивается за счет пассивных доходов, в том числе благодаря владению корпоративными правами и денежными средствами через инвестиционные фонды. Это существенно снижает эффективную ставку налога для таких физических лиц.

"Это создает возможности для оптимизации налогообложения, в том числе с использованием институтов совместного инвестирования, а также нарушает принцип справедливого налогообложения для всех участников финансового сектора и финансовых инструментов. Учитывая это необходимо привести ставки налога на доходы физических лиц, полученные за счет дивидендов или операций с ценными бумагами (в том числе с сертификатами инвестиционных фондов), до уровня стандартной ставки налога на доходы физических лиц", – уверен Любченко.

По мнению главы Налоговой службы, это позволит восстановить здоровые пропорции налогообложения доходов и сбережений физических лиц и снизить неравенство в налогообложении, в результате которой бедные слои населения платят больше налогов (относительно своего уровня дохода), чем богатые слои.

Автор: 

Джерело:  "Зеркало недели"


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Топ коментарі
+11
М-да, вам би до психіатра...
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29.03.2021 17:48
+8
собственно то о чём предупреждали пол года назад - прийдёт весна закончатся денгы......
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29.03.2021 14:56
+7
Не кваптесь, бо скоро у вас один маргарин в голові залишиться
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29.03.2021 17:54
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тута всё и крендель решил законы на Кипре устанавливать ?
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29.03.2021 13:51 Відповісти
ЕСВ потрібно взимати зі всієї зарплати а не з перших 50 тисяч чи гривень! Королева який заробляє 30 млн. грн на місяць платить ЕСВ таке саме як і підприємець який отримує зарплату 50 тис. грн. Це несправедливо!
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29.03.2021 23:02 Відповісти
собственно то о чём предупреждали пол года назад - прийдёт весна закончатся денгы......
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29.03.2021 14:56 Відповісти
Тобто зараз потрібно підняти податки багатим, щоб задовільнити бідних? А знищити податки бідним, щоб їх задовільнити, пан фіскал не хоче? Хоча б через хронічні локдауни?
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29.03.2021 14:57 Відповісти
Давно пора было сделать. Установили сами для себя мизерные налоги, а "чернь" должна платить по полной.
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29.03.2021 15:19 Відповісти
так піди ще разок за зeлyпу проголосуй
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29.03.2021 16:22 Відповісти
Навіть якщо не голосував то проголосую бо більше нема за кого.Ні з кого обирати, одне лайно.
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29.03.2021 17:09 Відповісти
М-да, вам би до психіатра...
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29.03.2021 17:48 Відповісти
Звиняй,так як ти за ***** голосувати не буду.
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29.03.2021 17:50 Відповісти
Не кваптесь, бо скоро у вас один маргарин в голові залишиться
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29.03.2021 17:54 Відповісти
І все буде як у тебе? Думаю до такого діагнозу я себе не доведу,бо є на кому вчитись і не повторювати за дебілами.
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29.03.2021 17:57 Відповісти
Ну зачем вы так соевых идолопклонников унижаете? Они же ждут второго пришествия гецьмана. Все 4%. Он ведь, зоюшка наша, в Украину и мову принес и віру и даже армію! И и! Термос! А Вы так пишете. Не хорошо это.
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29.03.2021 21:47 Відповісти
Все ляжет на плечи биомассы .а она потянет куда ей деватся
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29.03.2021 15:24 Відповісти
хуже не будет же
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29.03.2021 16:22 Відповісти
по приколу!
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29.03.2021 20:13 Відповісти
в принципе - все правильно, только навряд ли протолкнут.... #мамылюбятскорость....
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29.03.2021 15:41 Відповісти
Государственная налоговая служба (ГНСУ) предлагает повысить налогообложение инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц. Источник: https://biz.censor.net/n3256171

НІКОМУ ЧАСИ ЯНУКОВОЩА НЕ НАГАДУЄ ?
До речі Януковощ теж не співпрацював з МВФ
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29.03.2021 16:17 Відповісти
тупа черкаська свиня
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29.03.2021 18:45 Відповісти
Про неравенство глазами Любченко: откуда у твоего сына в 18 лет была квартира и машина на 300 тыс. у.е. ???
Все предшественники (начальники налоговой) в бегах/под следствием: Клименко сбежал на РФ, Насиров прячется под одеялом, Верланов сбежал в Германию....
Это чучело куда дунет, когда НАБУ начнёт расследование ?
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29.03.2021 19:39 Відповісти
Про Е-декларирование, все уже забыли.
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29.03.2021 20:21 Відповісти
Шо опять....а может начнем с офшоров?
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29.03.2021 21:59 Відповісти

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