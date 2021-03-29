Глава Налоговой службы предложил повысить налоги на пассивные доходы физлиц
Государственная налоговая служба (ГНСУ) предлагает повысить налогообложение инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц.
Об этом глава Налоговой службы Алексей Любченко рассказал в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".
По его мнению, львиная доля доходов самых богатых домохозяйств обеспечивается за счет пассивных доходов, в том числе благодаря владению корпоративными правами и денежными средствами через инвестиционные фонды. Это существенно снижает эффективную ставку налога для таких физических лиц.
"Это создает возможности для оптимизации налогообложения, в том числе с использованием институтов совместного инвестирования, а также нарушает принцип справедливого налогообложения для всех участников финансового сектора и финансовых инструментов. Учитывая это необходимо привести ставки налога на доходы физических лиц, полученные за счет дивидендов или операций с ценными бумагами (в том числе с сертификатами инвестиционных фондов), до уровня стандартной ставки налога на доходы физических лиц", – уверен Любченко.
По мнению главы Налоговой службы, это позволит восстановить здоровые пропорции налогообложения доходов и сбережений физических лиц и снизить неравенство в налогообложении, в результате которой бедные слои населения платят больше налогов (относительно своего уровня дохода), чем богатые слои.
Будь ласка, зачекайте...
НІКОМУ ЧАСИ ЯНУКОВОЩА НЕ НАГАДУЄ ?
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Это чучело куда дунет, когда НАБУ начнёт расследование ?