Глава Налоговой службы предложил повысить налоги на пассивные доходы физлиц

Государственная налоговая служба (ГНСУ) предлагает повысить налогообложение инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц.

Об этом глава Налоговой службы Алексей Любченко рассказал в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

По его мнению, львиная доля доходов самых богатых домохозяйств обеспечивается за счет пассивных доходов, в том числе благодаря владению корпоративными правами и денежными средствами через инвестиционные фонды. Это существенно снижает эффективную ставку налога для таких физических лиц.

"Это создает возможности для оптимизации налогообложения, в том числе с использованием институтов совместного инвестирования, а также нарушает принцип справедливого налогообложения для всех участников финансового сектора и финансовых инструментов. Учитывая это необходимо привести ставки налога на доходы физических лиц, полученные за счет дивидендов или операций с ценными бумагами (в том числе с сертификатами инвестиционных фондов), до уровня стандартной ставки налога на доходы физических лиц", – уверен Любченко.

По мнению главы Налоговой службы, это позволит восстановить здоровые пропорции налогообложения доходов и сбережений физических лиц и снизить неравенство в налогообложении, в результате которой бедные слои населения платят больше налогов (относительно своего уровня дохода), чем богатые слои.