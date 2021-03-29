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В 2020 году 40% предпринимателей открыли ФОП онлайн, – Федоров

В 2020 году 40% предпринимателей открыли ФОП онлайн, – Федоров

За год работы портала "Дія" его посетили более 3,6 млн раз.

Как сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, более 275 тыс. украинцев успешно воспользовались услугами для предпринимателей.

"94% пользователей довольны качеством услуг для физлиц-предпринимателей (ФОП). Более 275 тыс. украинцев успешно воспользовались услугами. Теперь 40% предпринимателей открывают ФОП онлайн против 5% в 2019 году", – написал он в Telegram-канале.

Также министр отметил, что онлайн-услуги для ФОП потенциально экономят до 255 млн грн. Также 81% пользователей признают эффективность услуг в борьбе с коррупцией.

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Джерело:  Telegram


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