Ликвидируемые банки в феврале получили 91 миллион, – Фонд гарантирования

За февраль поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 91,3 млн грн.

Больше всего средств получено от погашения ценных бумаг – 48,7 млн грн ("Мисто банк"), сообщает пресс-служба Фонда.

От продажи активов через электронные аукционы банки получили 14,5 млн грн.

Больше всего средств от реализации активов в феврале получили "Фидобанк" (8,3 млн грн), "Диамантбанк" (2,5 млн грн), "ВТБ банк" (1,3 млн грн) и "Дельта банк" (1,3 млн гр).

Кроме этого, говорится в сообщении, от погашения кредитов в феврале на счета неплатежеспособных банков поступило 26,9 млн грн. От аренды имущества банки, находящиеся под управлением Фонда, получили 1,2 млн грн.

Всего с начала года, сумма поступлений средств в банки составила 112,4 млн грн, в том числе от продажи активов – 19,5 млн грн, погашения кредитов – 41, 8 млн грн, аренды имущества – 2,3 млн грн, погашения ценных бумаг – 48,7 млн грн.