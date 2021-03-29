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В "Дії" появится "Статичный QR" для передачи цифровой копии документов

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Министерство цифровой трансформации во время Diia Summit презентует услугу "Статичный QR" для предпринимателей.

Об этом сообщил глава ведомтсва Михаил Федоров на своем Telegram-канале. 

"Любой предприниматель сможет создать QR, разместить его на удобном месте. Клиент, наведя на него, получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа. Подтвердив политику конфиденциальности в один клик, на почту администратора придёт цифровая копия документа. Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать", – сказал он. 

Напомним, портал "Дія" для авторизации будет использовать бесконтактную технологию NFC. По словам Федорова, приложив паспорт к "Дії", можно будет авторизоваться в пару кликов, пока приложение считает номер документа. Эта инициатива также подойдет для 14-летних украинцев, которые уже имеют ID-паспорт, но не являются клиентами банков.

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Джерело:  Тelegram


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