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В лист ожидания вакцинации от COVID-19 чаще всего записываются жители Киева, – Минздрав

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 чаще всего записываются жители Киева, – Минздрав

Чаще всего в лист ожидания вакцинации записываются люди в возрастной группе 21-39 лет и жители столицы.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер во время пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"В лист ожидания по состоянию на 28 марта записалось 362 895 человек. Чаще всего записываются люди возрастом от 21 до 39 лет, меньше всего записей в возрастной категории 80+. Больше всего записей из Киева – 109 276", – сказал он.

Замминистра отметил, что отсутствие в списке ожидания никак не повлияет на вакцинацию, но он бы советовал записаться, чтобы ускорить процесс.

Кучер добавил, что информация о записи позволит поставлять вакцину в регионы, где есть больший запрос.

"Отработан механизм формирования списков и записей на вакцинацию от COVID-19, который предусматривает два подхода: через работодателей и открытые записи через портал, приложение "Дия", контакт-центр Минздрава. Такая информация позволяет планировать логистическую потребность, понимать, в каких регионах больше запрос на вакцину, чтобы ее поставлять", – сказал он.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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