Пенсионный фонд из-за карантинных льгот недополучил 4 миллиарда, – Минсоцполитики

В 2020 году Пенсионный фонд недополучил 4 млрд грн из-за карантинных льгот физлицам-предпринимателям.

Для них, в частности, ввели новую социальную программу помощи на детей, заявила министр социально политики Марина Лазебная, передает РБК-Украина.

Кроме того, по ее словам, освободили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты засчитали им в страховой стаж.

"Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным", – отметила она.

Напомним, украинские предприниматели за 2020 год заплатили 27,6 млн грн налогов. Это на 10% больше, чем в 2019 году, сообщила платформа для работы с открытыми данными ("Опендатабот"). За последние девять лет поступления от предпринимателей выросли в 27 раз. И с каждым годом количество поступлений увеличивается на 3 млрд грн.