Все госуслуги для жителей оккупированных территорий будут доступны онлайн до 2023 года, – Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует к 2023 году перевести все государственные услуги для жителей временно оккупированных территорий в онлайн-формат.

Об этом заявил заместитель министра Снавер Сейтхалилев, сообщает пресс-служба ведомства.

"Упрощение доступа к публичным услугам жителей ВОТ является одним из основных приоритетов министерства. Перевод таких услуг в онлайн формат является одним из направлений деятельности нашей команды и на уровне государства мы имеем высокую амбициозную цель перевести все государственные услуги в онлайн формат до 2023. Сейчас министерство делает соответствующую подготовку и мы уже имеем некоторые достижения в этом направлении", - сказал он.

По словам замминистра, важным шагом в направлении цифровизации процесса реинтеграции ВОТ и украинцев которые вынуждены сейчас проживать в условиях российской оккупации, стало утверждение на правительственном уровне Плана цифровой трансформации Украины.

В этот план вошли три комплексные программы Миреинтеграции, а именно:

цифровая трансформация доступа к публичным услугам переселенцев и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях;

цифровая трансформация в сфере защиты прав и свобод человека;

цифровая трансформация восстановления и развития прилегающих к временно оккупированных территорий регионов.

Также в министерстве сообщили, что уже в апреле начнется полноценный запуск услуги "еМалятко" для жителей временно оккупированных территорий. В первом полугодии также полноценно запустят услугу "виртуальный мобильный номер" (без физической SIM-карты).