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В Украине за сутки зафиксировали 8 346 случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 346 случаев COVID-19

По состоянию на утро 29 марта в Украине за сутки зафиксировали 8 346 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 344 ребенка и 140 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 3 129 человек, умерло 178 пациентов, выздоровело – 2 875. При этом совершили 39 732 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 652 409 человек, выздоровело – 1 303 500, летальных случаев зафиксировали 32 132. Также провели 8 007 427 тестов.

В то же время Степанов сообщил, что вакцину от COVID-19 получило уже 198 465 человек.

Днем ранее, 28 марта, сообщали о 11 932 новых случаях инфицирования коронавирусом.

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Джерело:  Facebook


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Всё чаще посещают мысли, что борьба с коронавирусом будет длиться еще очень долго. У меня многие знакомые переболели, к сожалению, есть и те, кто не смог победить болезнь... Я тоже переболела, вроде бы и не в тяжелой форме, но самочувствие долгое время было не ахти. Пришлось пройти восстановительную терапию, попался очень хороший массажист на Печерске medikom.ua/ru/lechebnyj-massazh-kiev/ даже и не думала, что массажные процедуры могут быть настолько эффективными. Только после реабилитации появилось ощущение, что я здоровый человек. Теперь не дает покоя мысль, что можно заразиться повторно. О вакцинации пока даже и не думаю, не верится мне, что качество вакцины достаточно хорошее
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29.03.2021 15:19 Відповісти

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