"Энергоатом" заказала связанной с Путиным компании оборудования для ХАЭС на 420 миллионов
ГП "НАЭК "Энергоатом" 22 марта по результатам тендера заказало компании "Skoda JS" (Чехия) оборудования на 12,31 млн евро, или 419,76 млн грн.
Об этом сообщается в системе ProZorro.
К декабрю 2022 года "Škoda JS" поставит программно-технические комплексы контроля и измерения технологических параметров первого, второго и третьего каналов управляющей системы безопасности (ПТК КВТП КСБ-1, КСБ-2, КСБ-3) для энергоблока №2 Хмельницкой АЭС. Их производителем является ЗАО "Северодонецкое научно-производственное объединение "Импульс". Каждый из трех комплексов стоит 4,1 млн евро, или 139,92 млн грн, передают Наші гроші.
Товар оплатят в течение 120 рабочих дней (примерно пять месяцев) после поставки.
Цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 420 млн грн.
Конкурентами были два украинских производитель: сам "СНПО "Импульс" и ОАО "Научно-производственное предприятие "Радий". Никто не снижал цену в ходе аукциона.
Чешскую "Škoda JS a.s." контролирует российская группа "Объединенные машиностроительные заводы", а уже ту контролирует "Газпромбанк", основным акционером которого является компания "Лидер" Юрия Ковальчука - представителя ближайшего окружения Владимира Путина.
В 2018 году СМИ сообщали, что россияне хотят продать "Skoda JS" французам, а в 2019 году - что ее якобы хотят купить корейцы.
В Украине, Швейцарии и Чехии правоохранители расследуют дела по взятки от компании "Skoda JS" украинскому нардепу Николаю Мартыненко ("Народный фронт"), близкому к теперь уже бывшему премьеру Арсению Яценюку. Мартыненко несколько созывов Верховной Рады возглавлял комитет по топливу и энергетике и считался куратором "Энергоатома". В декабре 2015 года он сложил депутатский мандат. Осенью 2018 САП зачитала в суде обвинительный акт по Мартыненко и другим фигурантам дела.
В Украине "Skoda JS" получала подряды исключительно в "Энергоатома". Последний называет ее возможным подрядчиком по достройке двух незавершенных энергоблоков Хмельницкой АЭС.
"СНПО "Импульс" принадлежит кипрской компании "ИД & С (Индастриал Дивайсиз & Системз) Лимитед". Она была создана в сентябре 2012 года и записана на Виргинский офшор "Insat Corporation". Ранее акционером "Импульса" через компанию "Импульс-Инвест" был экс-директор завода Владимир Елисеев, который сейчас указанный его конечным бенефициаром.
В прошлом году "Импульск" заказали ПТК КВТП КСБ-2 для блока №5 ЗАЭС за 304,47 мл грн.
Акциями "НПП "Радий" из Кропивницкого владеют председатель наблюдательного совета бизнесмен Евгений Бахмач (24%), Наталья Бахмач (10%), фирма "Ensol SA" (Швейцария, 25%), экс-депутат Кировоградского областного совета от "Батькивщины" Алина Бегун (9%) и ОАО "Кировоградгранит" Евгения и Наталья Бахмач (9%). Директором является Александр Сиора.
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