Польша за участие в строительстве "Северного потока-2" лишила флага два своих корабля

Два судна, которые принадлежатнемецкому судовладельцу и ходят под польским флагом, с 26 марта рассматриваются Польшей как единицы, нарушающих санкции относительно строительства "Северного потока-2".

Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский.

По его словам, Морская палата в Гданьске сняла с учета корабли Krebs Geo и Krebs Jet, и они больше не могут ходить под польским флагом, передает Европейская правда.

"Эти два судна принадлежат немецкому судовладельцу, но ходят под польским флагом. Они зарегистрированы в Морской палате в Гданьске. Нас не интересует, что они возят, какие работы выполняют, только пока они не угрожают экономическим интересам нашей страны", - сказал Витковский.

По его словам, оба корабля работают на строительстве газопровода "Северный поток-2". Их документы по безопасности перевозок отозваны и они не имеют права покинуть свои порты.

Ранее Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".