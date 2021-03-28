Степанов пояснил высокую смертность от COVID-19 новым штаммом коронавируса

Высокая смертность от коронавирусной инфекции объясняется агрессивностью "британского" штамма коронавируса, который сейчас преобладает.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Это совсем другой штамм вируса. Это "британский штамм" вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращенный инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, очень быстро развивается болезнь. Более того, сместилась по возрасту. Если раньше тяжелое течение болезни мы видели у людей, которые были старше 60 лет, то сейчас это и 40 лет, и в промежутке между 30 и 40 годами", - отметил Степанов.

Министр добавил, что количество заполненных коек в больницах тоже выросло - "в ноябре максимально было около 30 тыс., на 22 марта мы имели 36,6 тыс. заполненных коек".

Ранее на этой неделе в Украине были зафиксированы и наибольшая однодневная смертность от коронавирусной болезни (362 человека), и рекорд по числу выявленных больных (более 18 тыс. за четверг, 25 марта).