Для путешествий украинцев открыты 104 страны, – МИД

Для путешествий украинцев на данный момент открыты 104 страны мира, куда можно попасть при условии соблюдения определенных правил.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. 104 страны, куда при условии соблюдения определенных правил, украинцы могут сейчас попасть", – сказал министр.

Кулеба уточнил , что свои границы для украинцев открыли Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.

"Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований. Потому прошу вас надлежащим образом проверять все правила въезда, сделать это вы можете на нашем сайте, который мы создали для вас – tripadvisor.mfa.gov.ua", – напомнил министр.

Кроме того, глава МИД Украины призвал воздержаться от поездок без крайней необходимости, а путешествуя придерживаться максимальных мер безопасности.