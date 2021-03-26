Кабинет налогоплательщика планируют перевести в "Дію", – Федоров

Возможность физлиц-предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, уплачивать налоги через портал или мобильное приложение "Дія" является первым шагом к добровольному переводу всех налогоплательщиков на эту платформу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Сначала ФОП на упрощенной системе (получат возможность) оплаты в приложении и на портале, и постепенно переведем весь кабинет плательщика налогов на "Дію", – сказал он.

Федоров уточнил, что постепенно на "Дії" появятся все возможности, в том числе и работы с кассовыми аппаратами (РРО), однако пока затруднился назвать конкретные сроки.

По его словам, это будет работать как налоговый кабинет, только с классным дизайном, удобно после реинжиниринга всех процессов.

Как сообщалось, Федоров на минувшей неделе анонсировал запуск услуги автоматической регистрации физлиц-предпринимателей на портале "Дія", а также возможность уплаты налогов в приложении "Дія".

"Это будет занимать несколько кликов, поскольку система все понимает автоматически. Вы вводите сумму или она подтягивается из банков, вам показывается сколько оплатить, вы нажимаете "оплатить" привязанной картой, Apple.Pay или Google.Pay - и все, в четыре клика налоги оплачены, декларация уже в налоговой", – заявил Федоров.