"Газпром" уверен в завершении строительства "Северного потока-2" до конца года

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено в этом году.

Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, передает Интерфакс.

"Конечно, в этом году он будет однозначно закончен", – сказал Зубков, отметив, что "достроить осталось совсем немного".

Как сообщалось, 6 февраля принадлежащая российскому "Газпром" проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что самоходная баржа "Фортуна" приступила к укладке труб "Северного потока" в водах Дании.

Датское морское управление позже сообщило, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, завершится в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.

"Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость строительства могут влиять погода и технические условия.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин высказывал надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца 2020 года или в первом квартале 2021 года.