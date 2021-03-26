Зеленский подписал закон об освобождении поставщиков вакцин от ответственности

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 9-2 закона "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства" №1353-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон призван обеспечить получение Украиной вакцин для профилактики коронавирусной болезни по программе механизма COVAX.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 19 марта.

Законом Минздраву предоставлены полномочия по закупке вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19), после их регистрации под обязательство для экстренного медицинского применения.

При этом Минздрав сможет принимать решения об освобождении от ответственности производителя или владельца регистрационного удостоверения, а также всех лиц, привлеченных к проведению вакцинации, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19).

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах к документу указывало, что освобождение от любой ответственности производителей и владельцев регистрационного удостоверения вакцин несет риски поступления на национальный фармацевтический рынок некачественных лекарственных средств, а потому не согласуется с государственной политикой в сфере здравоохранения. Кроме того, из текста закона непонятно, какие именно "медицинские работники" и "другие лица" также освобождаются от любой ответственности за возможные негативные последствия применения таких вакцин.

В случае наступления таких последствий компенсации будет выплачивать Кабмин в соответствии с порядком, который он же должен утвердить в месячный срок.