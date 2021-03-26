Новокраматорский машиностроительный завод увеличил чистую прибыль в 2 раза

АО "Новокраматорский машиностроительный завод" (НКМЗ, Донецкая обл.), одно из ведущих предприятий тяжелого машиностроения Украины, завершило 2020 год, по предварительным данным, с чистой прибылью 1 млрд 438 млн грн, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2019 года.

Согласно информации к повестке общего собрания акционеров компании, намеченного на 28 апреля, нераспределенная прибыль НКМЗ на 1 января 2021 года составляет 3 млрд 282 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Проектом решения собрания предусмотрено, что из полученной в прошлом году чистой прибыли 446,63 млн грн планируется направить на выплату дивидендов, остальные 991,4 млн грн – на пополнение оборотных средств.

Размер годовых дивидендов планируется утвердить в размере 2 тыс. грн на одну акцию (номиналом 400 грн).

Как сообщалось, в 2019 году завод получил чистую прибыль в размере 670,9 млн грн – на 4,5% больше, чем годом ранее.

По данным завода, за минувший год текущие обязательства НКМЗ выросли на 5,3% - до 1 млрд 433,5 млн грн, долгосрочные не появились.

Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 6,2% - до 1 млрд 104 млн грн, а активы в целом составили 7 млрд 828 млн грн, увеличившись на 15,7%.

Собственный капитал АО на 1 января 2021 года составляет 6 млрд 394 млн грн, в том числе уставный – 89,326 млн грн.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) на четвертый квартал 2020 года, владельцами пакетов акций в размере 33,5859% и 33,6298% являются соответственно Галина Савенко и Елена Яковлева, еще 8,909% принадлежат президенту НКМЗ Георгию Скударю (до начала 2014 года он владел 77% акций АО).

НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.

Поставляет продукцию в страны СНГ, Словакию, Индию, Францию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию, Индонезию и другие страны.

В 2019 году НКМЗ увеличил чистый доход на 17,4% - до 6 млрд 655 млн грн, доля экспорта составила 67%. За 2020 год эти показатели пока не обнародовались.

На начало 2020 года на предприятии работало 8,47 тыс. человек.