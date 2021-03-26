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Нафтогаз (3278) суд (3283) Фірташ (617)

"Нафтогаз" отсудил у "Харьковгаза" Фирташа 175 миллионов

Восточный апелляционный хозсуд 10 марта частично удовлетворил иск "Нафтогаза" и решил взыскать с "Харьковгаза" 175,2 млн грн долга по договору №13-228-ВТВ на куплю-продажу природного газа от 04 января 2013 года.

Об этом сообщает Finbalance.

"Харьковгаз" входит в группу РГК (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.

"Харьковгаз" является учредителем "Харьковгаз Продаж", у которого "Нафтогаз" пытается отсудить 2,2 млрд грн.

По данным "Нафтогаза", на 23 марта задолженность региональных газоснабжающих предприятий, которым НАК поставляет газ, - 23,6 млрд грн (а вообще всех контрагентов, включая ТКЭ, ТЭЦ, промпотребителей – 93,3 млрд грн).

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Джерело:  Finbalance


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