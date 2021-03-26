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час (29) Мінекономрозвитку (1933)

Украина перейдет на "летнее" время

Украина перейдет на

Украина в ночь на 28 марта перейдет на летнее время, поскольку нормативных документов об отмене этой нормы правительство не приняло.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, передает Интерфакс-Украина.

"Украина, как и прежде, перейдет на летнее время", – сказали агентству в пресс-службе министерства.

В 3:00 28 марта необходимо будет перевести часы на один час вперед.

Напомним, в минувшую пятницу Верховная Рада не смогла принять закон об отмене сезонного перехода времени, который предлагает зафиксировать в Украине зимнее время UTC+2. Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент сможет рассмотреть законопроект во втором чтении не ранее 31 марта.

Также соответствующего решения не принял Кабинет министров. 

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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