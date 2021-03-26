"Укрзализныця" продлила ограничения по продаже билетов в некоторые "красные" зоны

АО "Укрзализныця" продлила ограничения по продаже билетов, а также высадке-посадке в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях до 6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В то же время "Укрзализныця" внимательно следит за динамикой заболеваемости и готова как к назначению спецрейсов по согласованию с Минздравом, так и к восстановлению полноценного пассажирского сообщения в этих регионах", – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в Николаевской области до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, но "Укразализныця" также следит за ситуацией с распространением коронавируса в регионе и решение может быть изменено.

Во Львовской области высадка и посадка пассажиров не ограничены как минимум по 30 марта включительно, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в регионе.

В Киеве, а так же в Киевской, Сумской и Одесской областях ограничений высадки-посадки нет.

Как сообщалось, по данным Минздрава, Черкасская и Николаевская области попали в "красную" зону эпидемической опасности.

Также решение о введении "красной" карантинной зоны принято в отношении девяти регионов – Киева, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Львовской и Черновицкой областей.