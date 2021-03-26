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Коломойський (1767) Семен Семенченко (1)

Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, – СМИ. ВИДЕО

Частная военная компания, связанная с бывшим народным депутатом Семеном Семенченко, в течение последних лет выполняла задания в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо" "Солдаты миллиардера".

Отмечается, что в феврале 2021 года члены организации "Донкорп Украина", которую контролирует Семен Семенченко, принимали участие в стрельбе на столичной стройплощадке. Издание выяснило, что один из микроавтобусов, который задержала полиция после инцидента, принадлежит структуре "Донкорпа".

А со столичной стройккой, где устроили стрельбу бойцы Семенченка, связанный Михал Киперман – друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Заказчиками стройки на улице Казимира Малевича официально являются фирмы "Де Резорт Девелопмент" и "Строительное объединение "Мрия". Собственники последнего, как сведетельствуют данные госреестра, используют идентичный контактный номер с компанией Кипермана "Смарт Студент".

В то же время связь "Де Резорт Девелопмент" с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы Артема Солоника. Раньше он был директором компании "Орион Сервис", которой на тот момент владел товарищ Коломойского.

Также журналисты выяснили, что члены структуры Семенченка в 2020 году охраняли офис "Центрэнерго", после того как его вывели в село Козин под Киевом. Именно тогда государственную энергогенерирующую компанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство. А связанные с бизнесменом компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с "Центрэнерго".

Бывший член "Донкорп Украина" Евгений Сикора рассказал, что государственную компанию они начали охранять весной 2020 года. А официально договор со структурой Семенченка подписали в конце прошлого года. Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro.

При этом месяц назад "донкорповцы" не пускали руководство Фонда госмайна на территорию базы, тем самым блокируя изменение менеджмента "Центрэнерго". Для того, чтобы туда попасть Дмитрию Сенниченку пришлось привлекать силовиков.

Кроме того, представители "Донкорп Украина" в конце 2019 года принимали участие в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против бывшего главы ведомства Якова Смоли и его заместительницы Екатерины Рожковой. Ранее заказчиком акций против НБУ Смолий публично называл непосредственно Коломойского.

"На акции ходили вместе с другими организациями. Они стояли под Нацбанком, а мы – домой Рожковой и Смолия", – говорит Сикора.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины сообщила о подозрении о прекращении деятельности незаконной частной военной компании. Среди организаторов этой структуры следствие называет Семена Семенченка, а также внештатного агента НАБУ Евгения Шевченка. По данным следствия, в состав компании входило более 150 человек. Во время обысков было изъято несколько десятков единиц оружия, 5,5 тыс. патронов, финансовую документацию и черновые записи.

Автор: 

Джерело:  "Следстие.Инфо"


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Топ коментарі
+8
Тільки чомусь Євген Шевченко нікуди не тікає, приходить на засідання судів, дає інтерв'ю, а, як мінімум, аферист Лушпайка зник у невідомому напрямку, кинув своїх поплічників.
Подався до своїх друзів в Донецьк?
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26.03.2021 11:07
+6
А про воєнізоване формування Бєлєцкого-Боцмана нічого не дізнались ?
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26.03.2021 10:55
+6
Тоже мне открытие. Сэмэн Насиння с самого начала был бенин
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26.03.2021 12:55
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А про воєнізоване формування Бєлєцкого-Боцмана нічого не дізнались ?
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26.03.2021 10:55 Відповісти
Заказуха. Дело развалися в суде или будет расматриваца до конца президенского срока.
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26.03.2021 10:59 Відповісти
Тільки чомусь Євген Шевченко нікуди не тікає, приходить на засідання судів, дає інтерв'ю, а, як мінімум, аферист Лушпайка зник у невідомому напрямку, кинув своїх поплічників.
Подався до своїх друзів в Донецьк?
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26.03.2021 11:07 Відповісти
Кукла коломойского наехала на охрану коломойского? Как так?
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26.03.2021 14:46 Відповісти
Ну, типу Зеля тут ні до чого, і Смолія він не знімав, і Рожкову не травив. І, взагалі, Зеля не знайомий з Коломойським
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26.03.2021 11:18 Відповісти
зеля не знайомий і з зеленським
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26.03.2021 13:40 Відповісти
ця дівуля ставленниця російського ВТБ.
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26.03.2021 13:42 Відповісти
Тоже мне открытие. Сэмэн Насиння с самого начала был бенин
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26.03.2021 12:55 Відповісти
а памятаєте, як насіння було висунуте в другому турі Садовим на мера Кривого Рогу і програв їх безславно. Коли Корбана обшукували, то в нього знайшли росписки про виплати грошей і насінню і парасюку і платили йому всі зацікавлені. А те, що він звичайний кримінальник, всім було відомо,лише в Ігоря Валерійовича він знайшов прихисток.
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26.03.2021 13:46 Відповісти
Ага, коломойский заставил путина напасть на Украину, чтобы отобрать у ахметова электростанцию, а все добровольцы - патриоты которые погибли вместо нас защищаю Украину, или наемники коломойского или тупые бараны, которых смог коломойский обмануть и отправить на убой. И под Иловайском померли они специально, чтобы подгадить сивочолому гетьману.
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26.03.2021 14:54 Відповісти
ты че несешь, ботяра? Что за бред?
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26.03.2021 16:43 Відповісти
ваша методичка порошоботская, не признал?
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26.03.2021 17:03 Відповісти
Ні.Загальновідомо,що з початку це був аваківський прект.Але з-за жадібності відбився від рук,працював на Бєню,Курченка,Саака....
Стартували ж з Бєлєцкім однаково.Зброя,фінансування,бази,навіть звання однакове-майор (в обох незаконно присвоєне). Тепер Бєлєцкій-полкан,а Костя-ніхто....
Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, – СМИ - Цензор.НЕТ 6868
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26.03.2021 16:46 Відповісти
коломойский - хозяин зеленского, а, следовательно, это военизированное формирование Семенченко работало в интересах и зеленского.
Дело раскрыто: зеленскому и его банде - импичмент и пожизненное наказание на зоне, коломойского - выдать в США))
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26.03.2021 13:05 Відповісти
Так цю клоунаду якраз і розігрують для того, щоб Коломойського не видати в США. Це все для відмовки що в Україні у нього ще більший злочин. Правда все повернеться в інший бік коли Ваву поженуть з Банкової.
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26.03.2021 17:19 Відповісти
вот ето поворот! оказывается что СБУ все правильно делает
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26.03.2021 14:38 Відповісти
*****))) походу хороше готовились, за 2 дня уже проффесиональную документалку выложили
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26.03.2021 14:51 Відповісти
Нет ни одной гадости в Украине чтобы там не был замешан Коломойский.
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26.03.2021 15:55 Відповісти
Да у нас такого " добра" завались. "наша "Жанна д,Арк" Надюха минометчица агент Медведчука - Путина ,почему бы Семенченко не быть агентом Бени ( тем более он мутным был с самого начала).. ну и так далее .. Как там сказано "не все то золото , что блестит", а в добавок еще и чисто " человеческий материал" с гнильцой. Некоторые индивиды решили использовать "революцию", Майдан, даже войну для "карьерной лестницы", а если сказать проще для решения своего материального положения. Бескорыстие оно же не у всех. Конечно в этом ничего удивительного нет, чисто человеческий фактор, человек по сути слаб и продажен.
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26.03.2021 16:37 Відповісти
Человека сильно мотивированного вполне можно использовать втёмную....
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26.03.2021 17:04 Відповісти
А пред'яви за їх помилки і жертви кидали Пороху, пам'ятаємо.
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26.03.2021 17:40 Відповісти

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