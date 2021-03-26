Экспорт зерновых превысил 34 миллиона тонн, – Минэкономики

С начала 2020/2021 маркетингового года Украина экспортировала 34,45 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 10 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитического портала АПК Минэкономики Украины.

Отмечается, что за март было экспортировано 2,3 млн тонн зерновых и зернобобовых.

На 24 марта Украина отправила на экспорт 14,1 млн тонн пшеницы, 4 тонны ячменя, 15,6 млн тонн кукурузы, 96 тыс. тонн муки.

Напомним, по данным Госстата, за январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажа масличных культур уменьшилась на 30,7%, зерновых и зернобобовых - на 29,7%.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн, что примерно соответствует рекордному урожаю 2019 года.