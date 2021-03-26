В Украине за сутки обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировали 18 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, что является абсолютным рекордом суточной заболеваемости с начала пандемии.

В частности заболело 923 ребенка и 435 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 4 826 человек, умерло 326 пациентов, выздоровело – 7 138. При этом совершили 119 087 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и в Киеве (1 164).

За весь период пандемии заболело 1 614 707 человек, выздоровело – 1 290 158, летальных случаев зафиксировали 31 461. Также провели 7 889 544 теста.

В то же время уже 174 325 человек были привиты против коронавируса, за сутки вакцинировались 18 738 украинцев.

Напомним, на утро 25 марта сообщали о 16 669 новых случаях заболевания COVID-19, 24 марта – о 14 174 случаях, 23 марта за сутки заболело 11 476 человек, а 22 марта – 7 893.