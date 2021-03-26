"Артемсоль" открывает туристический маршрут в соляные шахты. ФОТО

Государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль" открывает туристический маршрут в соляные шахты "Тайны подземного соляного мира". Все желающие могут попасть на экскурсии с апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Артемсоль".

"Наше предприятие обладает огромным туристическим потенциалом, который совершенно не использовался. С апреля этого года для посещения будут открыты исторические подземные локации. Эти уникальные места не были доступны посетителям ранее. Мы на этом не останавливаемся и в 2021 году планируем начать работу еще одного туристического маршрута с демонстрацией в соляной шахте светового и звукового шоу. Таким образом, природные богатства нашего края теперь смогут увидеть все желающие", – отмечает руководитель ГП "Артемсоль" Виктория Луценко.

Пешеходный маршрут подземными соляными галереями будет работать на руднике №1 ГП "Артемсоль". Этот рудник (прежнее название – "Брянцевская копь") является старейшей соляной шахтой Донбасса. И именно здесь с 1881 года началась история предприятия.

Во время подземной прогулки посетители узнают историю соледобычи, увидят лабиринт подземных коридоров, полный незабываемых историй. Туристы ознакомятся с раритетными шахтерскими инструментами и оборудованием, а также с методами добычи и транспортировки соли, которые использовались ранее.

Знакомство с историческим прошлым будет проходить на глубине 200 метров под землей и продолжится около двух часов. За это время туристы в сопровождении профессионального экскурсовода пройдут почти полукилометровый путь, делая остановки в наиболее интересных местах шахты.

Таких как: музей соледобычи с ценными экспонатами; оригинальные фотозоны; зоны со световыми эффектами; многотонная соляная глыба-трибуна; прозрачные монокристаллы; соляные барельефы и скульптуры.

Изюминкой маршрута является церковный музей. Построенный в конце прошлого столетия, сначала он представлял собой небольшую часовню Святого Вознесения, в которой молились шахтеры-соляники перед рабочей сменой и после нее. Затем в течение почти 80 лет помещение было в полном запустении. Со временем храм был восстановлен и сейчас будет открыт для посетителей.

Учитывая отличные акустические возможности шахтных галерей, здесь можно будет насладиться исполнением музыкальных произведений в записи и хоровым пением.

Кроме того, летом этого года планируется начало работы второго экскурсионного маршрута. Специалисты предприятия уже на этапе завершения работ по монтажу и наладке оборудования на глубине 300 м. Во время визита туристы смогут посетить соляной зал высотой 30 метров, в котором будут проходить уникальные световые и звуковые шоу.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации пищевой соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в городе Соледар (Донецкая область). Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.











