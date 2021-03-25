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Зеленський (2438) РНБО (498) наказ (99) надра_ (24)

Зеленский поручил провести внеплановые проверки разрешений на добычу газа

Зеленский поручил провести внеплановые проверки разрешений на добычу газа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта 2021 года решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".

Соответствующий указ №122/2021 был обнародован на сайте Офиса президента и вступает в силу со дня его опубликования.

На сайте президента также публикуется полный текст соответствующего решения Совета нацбезопасности и обороны.

В нем сообщается, что СНБО решил рекомендовал Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона по результатам апробации запасов полезных ископаемых без специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки.

Также будет проверена деятельность предприятий, которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу либо же после утверждения балансовых запасов углеводородов при наличии специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей; не начали добычу полезных ископаемых в течение десяти лет после получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей.

Результаты проведенных проверок Госгеонедр должна предоставлять в аппарат СНБО ежеквартально до 15 числа.

Служба также должна будет принять в соответствии с законодательством меры по аннулированию специальных разрешений на пользование недрами, выданных федеральной государственной бюджетном учреждении науки Института ядерных исследований Российской академии наук.

В документе отмечается, что Кабмин также должен будет обеспечить сопровождение в Верховной Раде нескольких необходимых для внедрения решения СНБО законопроектов.

Как сообщалось, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и вернуть народу в случае выявления нарушений условий пользования.

"Согласно Конституции недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, при первом даже приблизительном аудите оказалось, что у украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет на Виргинских или других островах и в государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение", - заявил по этому поводу секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

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Джерело:  Офис президента


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российский олигарх Боголюбов захватил по указке России все местарождения газа в Украине.
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25.03.2021 23:15 Відповісти
И добыча газа не растет из за Боголюбова ибо это выгодно кремлю, чтобы Украина покупала газ России.
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25.03.2021 23:17 Відповісти
Мера на 100% правильная. Однако в наших условиях это превратится в банальное перераспределение ресурсов в пользу друзей преЗедента.
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26.03.2021 10:11 Відповісти
Для автора новин хочу деталізувати: доручення президента щодо проведення позапланових перевірок і проведення повного аудиту з 1994 року -це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Давно уже пора провести справжній аудит не тільки газових і нафтових родовищ, а всіх надр, а ще заморожених промислових об"єктів, в тому числі нафтопереробних. А ще варто би провести серйозне розслідування, з огляду на досить цікаві журналістські розслідування щодо Чекрнівецької і Закарпатської областей, де у горах "успішно" злодійньою (незалежно від чиїх ставлеників) викачують з необлікованих свердловин нафту, газ, а ще повернутись до уранових, сірчаних, калійних, літієвих та ін. як діючих так і закинутих об"єктів, Головне у цьому процесі щоб аудит був не задля переділу вкраденого, для Зе-команди, а задля націоналізації чи конфіскації у судовому порядку. Це, мабуть перше і єдине, у чому за 2 роки можна підтримати на певаному етапі чинну владу, лише щоб ці потуги були справжніми, а не удаваними. Українці, не будьте сторонніми споглядачами як грабують нашу країну.
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26.03.2021 19:52 Відповісти

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