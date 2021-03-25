Зеленский подписал закон о порядке проведения проверок соблюдения законодательства о труде

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования" №1320-IX.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Закон позволяет органам местного самоуправления осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде на предприятиях, в учреждениях и организациях коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

Органы местного самоуправления также могут выступать с инициативой по осуществлению государственной проверки на предприятиях, которые не находятся в коммунальной собственности, а также в отношении физических лиц-предпринимателей, использующих труд наемных работников.

В то же время местные власти лишаются права составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства о труде и занятости населения.

Также законом вводятся штрафы за недопуск сотрудников Госслужбы труда к проверке на предприятии или невыполнение их предписаний в размере 50 – 100 необлагаемых налогом минимумов (850 – 1700 грн).

Как сообщалсь, указанный закон был принят парламентом 4 марта 2021 года.

При этом из подготовленной к голосованию во втором чтении версии законопроекта были исключены пункты об установлении ответственности за безосновательное обращение в контролирующие органы о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства.