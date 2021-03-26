ЕИБ предоставил "Правэкс Банку" 30 миллионов евро для финансирования малого бизнеса

Европейский инвестиционный банк и "Правэкс Банк" подписали кредитное соглашение на сумму 30 млн евро с целью расширить доступ к финансированию для малых и средних предприятий (МСП) и компаний со средним уровнем капитализации в Украине.

Об этом говорится в совместном релизе.

Согласно ему, кредит является частью усилий инициативы Европейского союза Team Europe по реагированию на последствия коронавирусного кризиса, передает Интерфакс-Украина.

"Эта кредитная линия позволит поддержать наших клиентов из реальной экономики. Мы сможем предоставить им доступные кредиты, необходимые для смягчения экономических последствий пандемической кризиса, с которыми они столкнулись", – приводятся в сообщения слова главы правления "Правэкс Банка" Джанлуки Корриаса.

"Правэкс Банк2 основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (6,54 млрд грн) "Правэкс Банк" занимал 26 место среди 75 действовавших в стране банков.