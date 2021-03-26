Украина откроет в Хьюстоне генеральное консульство

В 2021 году будет открыто генеральное консульство Украины в Хьюстоне.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко в ходе онлайн-обсуждения, орагнизованного американо-украинским бизнес-советом.

"Мы продолжаем расширять наше присутствие в Соединенных Штатах, чтобы быть ближе и больше заниматься потребностями наших граждан и предприятий. В этом году мы откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне. Это должно было произойти в прошлом году, но, к сожалению, в результате пандемии мы должны были отложить это", - сказал Ельченко, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, посол сообщил, что в прошлом году Украине удалось увеличить экспорт товаров в США, который достиг почти $1 млрд. Также возрос экспорт услуг Украины на 7,8% - до $1,39 млрд. По словам Ельченко, больший экспорт услуг демонстрирует изменения в структуре украинской экономики.

"Мы становимся более сосредоточенными на высокотехнологичных IТ и телекоммуникационных технологиях, которые сегодня представляют основную долю нашего экспорта в Соединенные Штаты. Общий экспорт украинских IТ вырос на 20% в 2020 году с дальнейшими многообещающими ожиданиями на этот год", - добавил Ельченко.

Украинский посол подчеркнул, что в тесном контакте с новой американской администрацией посольство работает над дополнительными шагами во всех сферах американо-украинских двусторонних отношений.

"Среди прочих приоритетов особое внимание будет уделено новым экономическим возможностям и дальнейшему улучшению бизнес-климата в Украине. Я уверен, что наши совместные усилия увеличат двустороннюю торговлю", - сказал Ельченко.