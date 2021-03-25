"Оператор ГТС" заплатит 273 миллионов за ремонт систем одоризации газа

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" АО "Магистральные газопроводы Украины" 12 и 16 марта по результатам тендеров заключило два соглашения о ремонтных работах на общую сумму 273,15 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші

За год ООО "Норма Плюс" отремонтирует узлы одоризации газа на 41 газораспределительной станции за 158,21 млн грн, а ООО "Прогрессивные нефтегазовые технологии" - на 25 газораспределительных станциях за 114,95 млн грн. Они установят автоматические комплексы одоризации газа с надземной емкостью объемом 0,25 кубометра для хранения одоранта.

По итоговым сведениям ресурсов без доставки и НДС, у "Нормы Плюс" одоризационные установки OD/CSC-1-250 стоят по 2,8 млн грн, а у "Прогрессивных нефтегазовых технологий" автоматические комплексы одоризации газа "ТК-ОГА"-1-II-1,6 - по 2,69 млн грн.

В декабре 2020 года "Оператор ГТС" заказывал у "Прогрессивных нефтегазовых технологий" установки OD/CSC-1-250 в такой же комплектации на 27% дешевле - по 2,21 млн грн.

Столичными "Прогрессивными нефтегазовыми технологиями" владеют Олег Галаган, Руслан Калашник, Владимир Будз и Владимир Осипенко. Будз владеет акциями ЗАО "Тернопольгаз" и долей в ООО "Тернопольоблгаз". А Галаган ранее был совладельцем ООО "Газпромбудмонтаж" - единственного соперника "Прогрессивных нефтегазовых технологий" на нынешнем тендере. Никто не снижал цену на аукционе, а экономия составила всего 0,1%.

При этом "Прогрессивные нефтегазовые технологии" подали аналогичный договор с "Нормой Плюс" и документы на продукцию "Lewa GmbH" (Германия), выданные "Норме Плюс".

"Норма Плюс" принадлежит Петру Кулиничеву и Виктории Жданенко. Последняя владела ООО "Диаконт" с Ириной Дудкой, а затем владельцами стали Вадим Жданенко и Николай Дроган.

В 2018 году Генпрокуратура назвала фирму "Норму Плюс" "предприятием, что входит в группу "Интерпайп". Тогда ведомство расследовало возможное содействие служащих ПАО "Укртрансгаз" в выигрыше подрядов на 500 млн грн фирмами из этой группы - кроме "Нормы Плюс", это были упомянутый "Газпромбудмонтаж" и ОАО "ПИИ СИТ НЕФТЕГАЗСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ".

Два соперника "Нормы Плюс" не снижали цены, поэтому экономия составила 1%. Это были: