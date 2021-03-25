Столичный асфальтобетонный завод Тигипко увеличил чистую прибыль на 21%

ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 21% по сравнению с 2019 годом – до 71,8 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом общем собрании акционеров 26 апреля, на выплату дивидендов планируется выделить 38,8 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль предприятия в прошлом году увеличилась на 33,7% и составила 156,4 млн грн, активы возросли на 30,7% – до 230,2 млн грн.

Текущие обязательства компании за год увеличились на 10,7% и составили 29,4 млн грн. Долгосрочные обязательства возросли в 10 раз – до 13,1 млн грн.

Как сообщалось, летом прошлого года кипрская компания Сергея Тигипко T.A.S. Overseas Investments Limited выкупила 24,75% акций ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный", что позволило ей увеличить свою долю в уставном капитале предприятия до 73,8%. Еще 22,6% компании принадлежит Сергею Тигипко напрямую.

Напомним, по итогам 2019 года ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный увеличило чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 59,3 млн грн.

АБЗ "АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов, коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.