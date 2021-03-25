Криклий рассказал о причинах увольнения главы "Укрзализныци"

Одной из причин увольнения Владимира Жмака с должности председателя правления АО "Укрзализныця" стало отсутствие последовательной и системной стратегии по разделению компании.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией, передает Укринформ.

"Если создаются новые вертикали и мы говорим о разделении компании, то это должны быть последовательные образ и стратегия, а не просто создание новых юридических лиц, собственно, что они и сделали и решением правления начали их регистрировать. Без того, чтобы проговорить это с 240 реальными или 260 номинальными работниками, которые есть в компании, объяснить логику, объяснить это наблюдательному совету, объяснить акционеру", – отметил Криклий.

Криклий добавил, что правительство как акционер "Укрзализныци" также хотело бы понимать, как в компании планируют осуществлять разделение и внедрять соответствующую реформу.

"Реформа – это не о том, чтобы мы на бумаге создали какие-то юридические лица, это понимание наших глобальных целей. К сожалению, в "Укрзализныце" не было этого сделано, не было подготовлено, не было системного видения. Я был вынужден обратиться к нашим международным партнерам, в Европейский банк реконструкции и развития, чтобы они нам помогли разработать стратегию реализации этой реформы по разделению компании, по анбандлингу "Укрзализныци". Ибо человека с системным видением внутри компании не хватало", – подчеркнул Криклий.

По его словам, кроме этого, в "Укрзализныце" не был решен вопрос об отмене четырехдневной рабочей недели. Криклий заметил, что на пятидневную рабочую неделю компания перешла уже после увольнения Жмака. Также компания начала сокращать объемы грузовых перевозок, рост которых состоялся только за последний месяц.

"Были еще другие операционные вопросы, но опять же это решение наблюдательного совета, правительство это решение поддержало. Теперь мы не медлить с тем, чтобы появился новый руководитель", – добавил Криклий.

Как сообщалось, 17 марта 2021 года Кабинет министров решил уволить председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, который возглавил госкомпанию только в августе 2020 года. Исполняющим обязанности главы компании вновь назначен член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Сам Жмак заявил, что причины увольнения для него неизвестны, набсовет компании не высказывал претензий к его работе на должности, но затем внезапно предложил уволиться.