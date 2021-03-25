Прибыль фармфирмы "Дарница" экс-нардепа Загория превысила 800 миллионов

Фармфирма "Дарница" по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль на 33,7% по сравнению с 2019 годом – до 815 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом общем собрании акционеров 28 апреля, активы компании за год увеличились на 24,8% – до 4,3 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль компании за прошлый год выросла на 2,9% – до 2,57 млрд грн.

В то же время суммарная дебиторская задолженность возросла на 17,2% – до 1,81 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. Бенефициарами ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" является семья бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Глеба Загория.