Минфин утвердил структуру отчетности по трансфертному ценообразованию
В пределах имплементации Плана противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS) Минфин ввел трехуровневую структуру отчетности по трансфертному ценообразованию, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (Local file), глобальную документацию по трансфертному ценообразованию (Master file) и отчет в разрезе стран (Country-by-Country Report).
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Документация по трансфертному ценообразованию (Local File) - совокупность документов или единый документ, составленный в произвольной форме, который должен содержать информацию в соответствии с требованиями подпункта 39.4.6 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.
Глобальная документация по трансфертному ценообразованию (Master File) - совокупность документов или единый документ, составленный в произвольной форме, который должен содержать информацию в соответствии с требованиями подпункта 39.4.7 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.
Отчет в разрезе стран международной группы компаний (Country-by-Country Report) - отчет, который подается плательщиками налогов в случае, если совокупный консолидированный доход международной группы компаний, в которую входит налогоплательщик, за финансовый год, предшествующий отчетному году, рассчитан согласно стандартам бухгалтерского учета, которые применяет материнская компания международной группы (а в случае отсутствия информации - в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета), превышает эквивалент 750 млн евро и при наличии одного из обстоятельств, указанных в подпункте 39.4.10 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.
Отчет в разрезе стран международной группы компаний содержит информацию в разрезе каждой юрисдикции, в которой пользователь международной группы компаний или в которой международная группа компаний осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями подпункта 39.4.11 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.
Кроме того, с учетом изменений, предусмотренных законом от 16 января 2020 года №466-IX, Минфином утверждены форма и порядок составления сообщения об участии в международной группе компаний, утверждены форма и порядок подачи уведомления о заключении форвардного, фьючерсного контракта или контракта на осуществление операций с сырьевыми товарами, а также обновлены форма и порядок составления отчета о контролируемых операции.
"Введение указанной структуры отчетности позволит получать комплексную информацию о деятельности международных групп компаний в разрезе конкретных юрисдикций, а также осуществлять эффективный анализ объемов деятельности, структуры операций и специфики деятельности международных групп компаний для целей контроля трансфертного ценообразования", – сказано в сообщении Минфина.
Минфин напоминает о нормах статьи 39 НКУ относительно:
- представления налогоплательщиками отчета в разрезе стран международной группы компаний - впервые применяются в отношении финансового года, который заканчивается в 2021 году, но не раньше года, в котором компетентными органами заключено соглашение об автоматическом обмене межгосударственными отчетами (Мultilateral Сompetent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports)
- запроса контролирующих органов к налогоплательщикам о предоставлении глобальной документации по трансфертному ценообразованию (мастер-файла) - впервые применяются в отношении финансового года, который заканчивается в 2021 году;
- представления налогоплательщиками сообщения об участии в международной группе компаний - впервые применяются в 2021 году 2020 года.
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