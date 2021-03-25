Минфин утвердил структуру отчетности по трансфертному ценообразованию

В пределах имплементации Плана противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS) Минфин ввел трехуровневую структуру отчетности по трансфертному ценообразованию, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (Local file), глобальную документацию по трансфертному ценообразованию (Master file) и отчет в разрезе стран (Country-by-Country Report).

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Документация по трансфертному ценообразованию (Local File) - совокупность документов или единый документ, составленный в произвольной форме, который должен содержать информацию в соответствии с требованиями подпункта 39.4.6 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.

Глобальная документация по трансфертному ценообразованию (Master File) - совокупность документов или единый документ, составленный в произвольной форме, который должен содержать информацию в соответствии с требованиями подпункта 39.4.7 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.

Отчет в разрезе стран международной группы компаний (Country-by-Country Report) - отчет, который подается плательщиками налогов в случае, если совокупный консолидированный доход международной группы компаний, в которую входит налогоплательщик, за финансовый год, предшествующий отчетному году, рассчитан согласно стандартам бухгалтерского учета, которые применяет материнская компания международной группы (а в случае отсутствия информации - в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета), превышает эквивалент 750 млн евро и при наличии одного из обстоятельств, указанных в подпункте 39.4.10 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.

Отчет в разрезе стран международной группы компаний содержит информацию в разрезе каждой юрисдикции, в которой пользователь международной группы компаний или в которой международная группа компаний осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями подпункта 39.4.11 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.

Кроме того, с учетом изменений, предусмотренных законом от 16 января 2020 года №466-IX, Минфином утверждены форма и порядок составления сообщения об участии в международной группе компаний, утверждены форма и порядок подачи уведомления о заключении форвардного, фьючерсного контракта или контракта на осуществление операций с сырьевыми товарами, а также обновлены ​​форма и порядок составления отчета о контролируемых операции.

"Введение указанной структуры отчетности позволит получать комплексную информацию о деятельности международных групп компаний в разрезе конкретных юрисдикций, а также осуществлять эффективный анализ объемов деятельности, структуры операций и специфики деятельности международных групп компаний для целей контроля трансфертного ценообразования", – сказано в сообщении Минфина.

Минфин напоминает о нормах статьи 39 НКУ относительно: